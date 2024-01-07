Вагиф Хачатрян попросил суд об оправдании

07 января 2024, 18:33

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Житель Карабаха Вагиф Хачатрян, приговоренный судом в Азербайджане к 15 годам заключения, на рассмотрении апелляции заявил о своей невиновности и попросил суд оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 7 ноября 2023 года приговорил жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в преступлениях против жителей азербайджанского села Мешали. В последнем слове Хачатрян заявил о своей невиновности.

Житель Нагорного Карабаха, этнический армянин Вагиф Хачатрян был задержан 29 июля 2023 года на КПП "Лачин", когда пытался выехать в Армению на лечение. В Азербайджане он обвинен в нападении на азербайджанское село Мешали в 1991 году. Хачатрян на заседании в Бакинском военном суде не признал вину. Суд допросил потерпевших, жителей села Мешали, один из которых потребовал приговорить Хачатряна к пожизненному сроку.

В Бакинском апелляционном суде сегодня прошло предварительное заседание по рассмотрению апелляции на приговор Вагифу Хачатряну обвиняемого в участии в геноциде в селе Мешели Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований. Обвиняемый Вагиф Хачатрян дал показания на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова, сообщило сегодня агентство Report.

Хачатрян сообщил, что апелляционную жалобу на приговор подали и он сам, и его адвокат Радмила Абылова."Клянусь, я невиновен. Я не знаю никого из тех, кто обвиняет меня. В обвинительном заключении говорится, что я убил людей... Но меня там не было", - привело его слова агентство Media.Az.

Адвокат Радмила Абилова просила суд оправдать своего подзащитного. Представитель администрации Ходжалинского района Мурад Гусейнов и государственный обвинитель попросили оставить приговор в силе. Следующее судебное заседание назначено на 15 января, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что дочь Хачатряна Вера настаивает, что ее отец невиновен: по словам женщины, азербайджанские следователи располагали фотоснимками неизвестного ей мужчины, которого объявили Вагифом Хачатряном в молодости.

Потерпевшими по делу Хачатряна признаны 59 человек. Следствие считает, что Вагиф Хачатрян 22 декабря 1991 года принимал участие в массовом убийстве жителей села Мешали Ходжалинского района. Согласно материалам дела, были убиты 25 человек, ранены – 14, а 358 жителей села стали беженцами. Хачатрян осужден по статьям 103 "Геноцид" и 107 "Депортация или принудительное переселение населения" УК Азербайджана.

"Кавказским узлом" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова с заседания по делу Хачатряна в Бакинском военном суде.

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