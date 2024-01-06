Уроженец Чечни Бакаев оштрафован за видео с критикой кадыровцев

06 января 2024, 13:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне заочно оштрафовал живущего на Украине выходца из республики Али Бакаева, признав его виновным в возбуждении ненависти к кадыровцам. Российские силовики планируют повторно добиваться его выдачи России, предположил сам Бакаев.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила, что Али Бакаев как открытый критик властей Чечни рискует быть убитым в случае возвращения с Украины на родину. "Вайфонд" призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить экстрадиции Бакаева.

В 2019 году Али Бакаев рассказал "Кавказскому узлу", что покинул Россию 23 марта 2017 года, после того как узнал, что внесен в список предполагаемых экстремистов. Первый год за границей Бакаев, по его словам, провел в Египте, где изучал английский и арабский языки, чтобы стать переводчиком. В конце января 2018 года он прибыл на Украину. Российские силовики считают Али Бакаева организатором нападения в станице Наурской на подразделение Росгвардии в ночь на 24 марта 2017 года.

Веденский райсуд Чечни признал Али Бакаева виновным в возбуждении ненависти и вражды из-за ролика о кадыровцах и военной операции на Украине. Бакаева оштрафовали на 10 тысяч рублей - это минимальное наказание по статье, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно постановлению суда, видеоролик 31-летнего Бакаева обнаружил при мониторинге соцсетей сотрудник УФСБ по Чечне. Также сообщается, что Бакаев объявлен в международный розыск, а с января 2018 года находится под временной защитой Украины, при этом на родине его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности, пишет издание.

"Они думают, что этим меня напугают - они этим пугают людей, чтобы те, кто за границей, не вели работу против них. Но любую работу, исходя из нашего положения, мы будем вести против этих предателей", - приводит издание комментарий Али Бакаева.

Бакаев предположил, что после этого силовики могут возбудить на него новое уголовное дело по экстремистской статье, чтобы повторно подать на розыск и выдачу в Интерпол, говорится в публикации.

Али Бакаев был признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая предусматривает от штрафа в 10 тысяч рублей до 15 суток ареста, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела Бакаева обновлена 31 декабря 2023 года, в ней размещен текст постановления, датированного 28 ноября 2023 года. Согласно документу, в видеообращении Бакаева от 26 февраля 2022 года, озаглавленным «Мое обращение к украинскому народу и военным», "содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по национальному признаку".

"Согласно заключению эксперта, в тексте стенограммы данной видеозаписи содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва), содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц, выделенной по идеологическому признаку («кадыровцы»), и по национальному признаку («русские»)", - указал суд.

За размещение этой видеозаписи Бакаев, который "с января 2018 г. находится под временной защитой Украины", привлечён "к уголовной ответственности в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ", отмечается в публикации суда.

Часть 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"С учетом всех обстоятельств дела, судья считает необходимым применить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере санкции статьи", - говорится в постановлении по административному делу Бакаева.

Напомним, в октябре 2021 года Али Бакаев заявил, что обвинения в организации нападения на силовиков в станице Наурской предъявлены ему не на основании доказательств, а из-за принадлежности к салафитам. Россия добивается депортации Бакаева с Украины на фоне массового включения там выходцев с Кавказа в санкционные списки, указал в 2021 году директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Бакаев был объявлен в розыск по линии Интерпола. 12 июня 2017 года появилось аудиообращение Бакаева, в котором он заявил о своей непричастности к нападению на росгвардейцев. В 2019 году стало известно, что Интерпол аннулировал циркуляр о розыске Али Бакаева. Правозащитная организация "Вайфонд" отметила, что Интерпол крайне редко отменяет решения о розыске выходцев из Чечни, не имеющих статуса беженца.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.