Бакаев назвал свое дело преследованием за веру

03 октября 2021, 00:20

Уроженец Чечни Али Бакаев заявил, что обвинения в организации нападения на силовиков в станице Наурской предъявлены ему не на основании доказательств, а из-за принадлежности к салафитам. Россия добивается депортации Бакаева из Украины на фоне массового включения там выходцев с Кавказа в санкционные списки, указал директор Харьковской правозащитной группы.

Как сообщал "Кавказский узел", Али Бакаев обвинен российскими силовиками в организации нападения на подразделение Нацгвардии России в райцентре Наурской в Чечне. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, но не позднее 2019 года Интерпол аннулировал циркуляр о розыске. 29 сентября 2021 года Бакаев завел YouTube-канал и в первом видеообращении анонсировал серию видео, в которых он изложит свою версию событий, чтобы не допустить своей экстрадиции с Украины в Россию. Он пояснил, что на Украине находится с 1 февраля 2018 года и надеется получить там статус беженца.

Ранее Бакаев рассказал "Кавказскому узлу", что покинул Россию 23 марта 2017 года, после того как узнал, что внесен в список предполагаемых экстремистов. Первый год за границей Бакаев, по его словам, провел в Египте. "Там я учился английскому и арабскому языкам, чтобы стать переводчиком. В конце января 2018 года я прибыл на Украину, и с тех пор я здесь. Власти Чечни меня обвиняют в нападении [в Наурской], которое было в то время, когда меня не было на территории России. В момент нападения я был в Абу-Даби, ждал самолета в Египет. В Интерполе все проверили и отменили розыск", — пояснил он. Интерпол стал критичнее относиться к требованиям российских властей, что и продемонстрировал отказ разыскивать уроженца Чечни Али Бакаева, указала правозащитница Светлана Ганнушкина.

Продлено рассмотрение просьбы Бакаева об убежище на Украине

Али Бакаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 1 октября суд на Украине на два месяца продлил рассмотрение его дела. Он отметил, что попросил о политическом убежище, как только попал в эту страну. "Мой первый суд был 2 февраля 2018 года. Потом я до 27 июня 2018 года был в СИЗО, затем до 17 февраля 2019 года под домашним арестом, и теперь раз в два месяца [проходят] суды по рассмотрению моего дела", — рассказал Бакаев.

В видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube 30 сентября, Бакаев пояснил, что считает себя невиновным, но не хочет возвращаться в Россию, потому что не надеется на справедливый суд. По словам Бакаева, его проблемы начались в 2010 году, когда его, тогда десятиклассника, абсолютно далекого от ислама, задержали в селе Знаменском и пытали, требуя признать себя салафитом. Как отмечает Бакаев, ему помог влиятельный родственник, позвонивший силовикам. После избиения Бакаев два месяца пролежал в больнице с отбитыми почками.

Именно этот инцидент, как утверждает Али Бакаев, и подтолкнул его к изучению ислама и обращению к салафизму. "В марте 2017 года я получил загранпаспорт, и тогда один человек в Наурской сказал, что видел меня и моих друзей в списке ваххабитов. Потом, где-то 13-17 марта 2017 года, один знакомый военный позвонил, и когда мы встретились в Наурской, тоже рассказал об этом списке. Он сказал мне: "Али, тебе надо уезжать", — говорит Бакаев.

Али Бакаев считает, что следствие назвало его участником нападения на Наурскую только потому, что он был салафитом. "Я думаю потому, что нас было всего восемь друзей-салафитов в Наурской — мы дружили, помогали друг другу, ходили в гости друг к другу, были знакомы семьями и всегда на виду были у власти. Нас забирали и на учеты ставили, и перед тем как уехать, когда мы шли поговорить о том, чтобы уехать из Чечни в Египет, мы переходили главную дорогу рядом со стадионом, чтобы пойти к реке Терек, нас увидел один сотрудник РОВД. Когда он проезжал, явно он сообщил, что нас было восемь, и что мы шли вместе", — рассказал Бакаев корреспонденту "Кавказского узла". Он уточнил, что это было примерно за неделю до нападения на пост в Наурской.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. Погибли шесть военнослужащих, еще трое получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. Версии о том, что происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на Нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ*?".

Бакаев уточнил, что следствие считает его именно организатором нападения, а не участником. "Из восьми [нападавших] шесть были убиты, остаются двое. Ибрагима Джамалова забрали 24 марта [2017 года] днем и сказали, что они его при какой-то операции задержали, что он седьмой нападавший. Потом сказали, что он не принимал участия, но помогал. А я не был на родине, и меня сделали организатором, но сказали, что нападавших было восемь. Все у них запутано — так и непонятно, кто эти двое, которые напали и убежали, если я — восьмой, Джамалов — седьмой, и мы оба, по их же словам, не нападали", — отметил Бакаев.

В Египте, где Бакаев находился во время нападения в Наурской, он прожил десять месяцев. По словам Бакаева, он уехал из этой страны после серии задержаний уроженцев Чечни. "Там обратился в представительство ООН за помощью. Нам выдали документы, мы там оставили свои телефоны и адреса. По этим данным нас, чеченцев в основном, начала искать и задерживать местная полиция. В нашем доме была облава, мне удалось уйти", — рассказал Бакаев в интервью, опубликованном изданием "Кавказ. Реалии"** 10 февраля.

Сотни уроженцев Кавказа попали в санкционные списки на Украине

До недавнего времени решения о депортации из Украины в Россию уроженцев Северного Кавказа были редкостью, указал Евгений Захаров - директор Харьковской правозащитной группы, занимающейся в том числе и защитой прав чеченцев. "Было дело Тимура Тумгоева, но там он сам себя перехитрил из-за того, что у него был поддельный паспорт, и поэтому ЕСПЧ не стал применять в отношении него правило 39 (предусматривающее проведение обеспечительных мер до рассмотрения самого дела в суде. — Прим. "Кавказского узла"). Нам удалось добиться запрета на его экстрадицию от комитета ООН по правам человека, но запрет был проигнорирован и его выдали — и был большой скандал с извинениями", — указал Захаров.

26 июня 2019 года суд приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

В этом году, 14 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о персональных санкциях против 557 человек, которые были обозначены как воры в законе и преступники, сообщил Захаров.

"При этом реальных воров в законе в стране насчитывалось 34 человека. За вычетом их и примерно 80 человек со славянскими фамилиями в списке оказалось около 450 уроженцев Кавказа, совершенно непонятно как туда попавших. В их числе оказалось как минимум восемь человек, воевавших в добровольческих батальонах [в Донбассе] на стороне Украины — семь чеченцев и один дагестанец. Люди, находящиеся под санкциям, прячутся, их ищут и если находят — депортируют в Турцию. Но и в Турции им в таком статусе живется довольно плохо", — отметил он.

По словам Евгения Захарова, сейчас в Верховном суде Украины слушаются иски этих людей об исключении из списка, но пока ни одного решения не вынесено. "Одного человека едва не выдали, но кто-то смог дозвониться до [президента Украины Владимира] Зеленского, он дал команду разобраться, и человека отпустили. Но из списка его так и не исключили", — подчеркнул правозащитник.

Других масштабных дел такого рода на Украине, по его словам, нет. "Мы практически единственная организация, занимающаяся защитой прав чеченцев на Украине, поэтому обычно мы узнаем о подобных делах", — отметил Евгений Захаров.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* ИГ, "Исламское государство" — запрещенная в России судом террористическая организация.

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