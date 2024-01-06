06 января 2024, 12:49

Силовик из Ингушетии убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Экажев из села Экажево погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 45 жителей Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 октября 2023 года представители властей и силовики подтвердили гибель во время военной операции не менее 44 жителей Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Экажево Адам Экажев. Для того чтобы выразить соболезнования, его родственников посетили первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, члены Народного собрания республики и чиновники, передал сегодня в телеграм-канале News_Ingushetii Official.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 45 жителей Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Мобилизованный из Дагестана убит на Украине", "Прапорщик из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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