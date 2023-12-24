Требование о регистрации в Армении создало проблемы карабахским беженцам

24 декабря 2023, 18:45

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Переселенцы из Нагорного Карабаха вынуждены месяцами ждать очереди на регистрацию в Армении, а без регистрации им не начисляют пособий и пенсий, указал карабахский омбудсмен*. Власти Армении требованием о регистрации нарушили права карабахцев, заявили правозащитница Арега Овсепян и юрист Рафаэль Джангирян.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха 6 ноября на акции в Ереване потребовали восстановить их социальные выплаты, обещанные правительством Армении. Выплаченные пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, а из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляются места в гостиницах и пансионатах, единовременная и ежемесячная в течение полугода финансовая помощь. Правительство Армении также взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Решение правительства Армении о том, что вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха должны либо получить статус беженца, либо принять гражданство Армении, является нарушением их прав, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха* Гегам Степанян.

"Вынужденные переселенцы не хотят получать гражданство Армении, чтобы не лишиться государственной социальной поддержки и материальной компенсации, и чтобы не было препятствий в случае возможного возвращения на родину. Поэтому граждане Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") не хотят отказываться от своих паспортов с [карабахским] кодом «070» и не спешат принимать гражданство Армении, а предпочитают статус беженца, чтобы начать получать пенсии и пособия, как было до депортации. Но они должны обязательно получить регистрацию по месту жительства, согласно решению правительства Армении. Однако, для обязательной регистрации и получения статуса беженца, вынужденные переселенцы столкнулись с большими очередями, которые продлятся несколько месяцев", - рассказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Регистрация по месту жительства является обязательным условием для назначения пенсий и пособий, сообщили ранее власти Армении.

По данным омбудсмена, в Ереване каждый паспортный отдел ежедневно обслуживает почти 30 вынужденных переселенцев. "С раннего утра люди уже простаивают в очередях в паспортных отделениях. Это проблема, так как при такой ситуации потребуются месяцы, чтобы зарегистрировать более 100 тысяч человек. При таких темпах некоторые граждане, не получающие пособий и пенсий с сентября 2023 года, не получат их до марта, апреля, мая 2024 года. А ведь регистрация в Армении вынужденным переселенцам нужна как воздух, чтобы иметь возможность получать соцвыплаты, осуществить юридические сделки и операции", - сказал омбудсмен.

Граждане Арцаха имеют паспорта, где указано, что они "уже являются гражданами Республики Армения", заметила председатель Армянского центра политических прав Арега Овсепян. "Решением правительства права более 100 тысяч граждан Арцаха массово нарушаются, что антиконституционно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

До принятия решения правительства Армении, жители Нагорного Карабаха в полной мере пользовались всеми правами, закрепленными за гражданами Республики Армения, могли беспрепятственно поступать на государственную службу и участвовать в выборах в Армении, указал юрист из Степанакерта Рафаэль Джангирян.

"Своим решением правительство Армении лишило нас всяких прав. Хотя законных оснований для этого нет. Также надо учесть, что паспорт гражданина является документом, удостоверяющим гражданство, и действителен до признания его недействительным в порядке и по основаниям, установленным законом. А паспорта граждан Арцаха с кодом «070» не признаны недействительными ни одним государственным органом или подразделением, поэтому они имеют юридическую силу", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что код «070» передан соответствующим ведомством Армении паспортно-визовому отделу в Нагорном Карабахе. "По Конституции двух армянских государств, граждане Арцаха и Армении могут иметь двойное гражданство, и лица, получившие паспорта, были внесены в государственный реестр народонаселения Армении", - пояснил Джангирян.

Решения правительства Армении не решают, а увеличивают проблемы вынужденных переселенцев, сказал он. "Граждане Арцаха сталкиваются с серьезными проблемами, начиная с временной регистрации в паспортных отделах и заканчивая вопросом трудоустройства в госсфере. В паспортных отделениях Армении очереди, так как людей вынуждают пройти временную регистрацию, чтобы начать получать пенсии и пособия", - сказал он.

В Нагорном Карабахе, по словам юриста, не было реестра населения. "Население Республики Арцах было записано в реестр народонаселения Республики Армения. Закон о реестре населения был принят в Арцахе в 2023 году. Однако блокада и война не позволила создать свой реестр", - сказал карабахский юрист.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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