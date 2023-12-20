20 декабря 2023, 23:34

Очереди на регистрацию лишили карабахцев надежды на пенсии в декабре

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Регистрация по месту жительства является главным условием выплат пенсий и пособий беженцам из Нагорного Карабаха, только 10 тысячам переселенцев уже назначены пенсии, сообщили в Минтруда Армении. За регистрацией выстроились очереди, но и те, кому удалось пройти процедуру, пока не получили выплат, пожаловались беженцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

В министерстве труда и социальных вопросов Армении  сообщили, что с 11 декабря министерство труда и социальных вопросов принимает онлайн-заявления на социальные, трудовые, военные пенсии и пенсии по инвалидности, от вынужденных переселенцев, которые  уже получали соцвыплаты  в Нагорном Карабахе. "Выплаты назначаются после того, как получена регистрация по месту жительства. По состоянию на 19 декабря уже назначено 10 629 пенсий и других денежных выплат, независимо от возраста. Пенсии будут начислены за октябрь, ноябрь и декабрь", - отметила пресс-секретарь ведомства Зара Манучарян.

В министерстве отметили, что продолжается выплаты по программам ежемесячной социальной поддержки в размере 40+10 тыс драмов и 50 тысяч драмов (около 123 долларов США) каждому беженцу – каждому члену семьи. "Если данные о детях в связи с программой социальной поддержки не были заполнены,  то с 19 декабря  система позволяет редактировать и добавлять данные о несовершеннолетних членах семьи", - отметили в министерстве.

Относительно детских выплат - пособия по материнству, единоразового пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до двух лет, в министерстве проинформировали, что пособие по материнству назначается и выплачивается вынужденным переселенцам, которые были переселены "в период действия права на отпуск по беременности и родам в течение 140 дней, или в течение 70 дней после рождения ребенка". "Одноразовое пособие при рождении первого и второго ребенка составляет 300 тысяч драмов (около 739 долларов США), при рождении третьего и четвертого ребенка - в размере 1 миллиона драмов (около 2465 долларов США), при рождении пятого и последующих детей - в размере 1,5 миллиона драмов (3698 долларов США)", сообщили в министерстве. Пособия по уходу за ребенком до двух лет "назначается и выплачивается  ежемесячно до 37 500 драмов (около 92 долларов США)".

5351 вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха уже трудоустроен в сферах обрабатывающей промышленности, образования, строительства, медицины, добавили в министерстве. По состоянию на декабрь в 49 центрах Единой социальной службы зарегистрировано 3929 лиц, ищущих работу, из них 3737 получили статус безработного. "Обсуждаются  две программы, направленные на обеспечение занятости беженцев, которые начнут действовать с 2024 года. Параллельно, реализуются специальные мероприятия по трудоустройству – ярмарки вакансий. На данный момент в различных сферах имеется не менее 5 тысяч вакансий. Для получения подробной информации граждане обратиться в министерство труда и социальных вопросов", - отметила сотрудник ведомства.

В Информационном штабе  Нагорного Карабаха сообщили, что "ведение учета места жительства беженца, является обязательным условием назначения пенсий и пособий".

"Процесс регистрации осуществляется паспортными отделами Службы миграции и гражданства МВД Армении. Соотечественников Нагорного Карабаха обслуживают в чрезвычайном порядке. Паспортные отделы работают и по субботам, обслуживая исключительно карабахцев", - сообщил штаб на своей странице в Facebook*.

Выплаты пенсий и пособий назначаются сразу же после получения регистрации, на основании заявлений, представленных с 11 декабря 2023 года. Если регистрация по месту жительства получена в декабре, то и пенсия будет выплачена в этом месяце – за октябрь, ноябрь, декабрь. Если регистрация будет в январе, то вместе с пенсией за январь, получат также на последние три месяца 2023 года, пояснили в штабе.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха отметили, что к ним обращаются граждане с самыми разными вопросами.  Отсутствие денег, безработица, проблемы с жильем – большинство не могут найти жилье с низкой арендной платой, а общежития и пансионаты переполнены, очереди в паспортных отделениях. "К сожалению,  у нас нет рычагов и механизмов воздействия на инстанции. Единственное, что мы можем -  это дать консультацию, посоветовать, куда можно  обратиться, или направляем в офис омбудсмена Армении", - сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он добавил, что правозащитники вв сложившейся ситуации могут лишь  констатировать нарушения прав, но бессильны что-то исправить.

Беженцы не должны надеяться, что "кто-то будет бороться за восстановление их прав" считает юрист, беженка из Нагорного Карабаха  Жанна Арзуманян.  "Мы должны обращаться в офис Защитника прав человека Армении. В международные суды для компенсации моральной и материальных потерь. Но это должно быть сделано не поодиночке, а группами граждан. Вплоть до 200-300 человек в каждой группе. К сожалению,  наши власти никогда не думали о народе, поэтому на их поддержку людям надеяться не приходится. Вот и сейчас они не заботятся о том, чтоб помочь людям хотя бы уменьшить бюрократическую  волокиту. А ведь столько беспомощных стариков, инвалидов. Может общественные организации возьмут на себя это? Но все заняты собственными социальными проблемами. Как людей обманывали девять месяцев блокады, отвлекая дефицитами продуктов и муки, так и сейчас держать людей с тяжелых условиях, чтоб не задумывались о каких-либо требованиях», - заметила адвокат.

В Центре по связям с общественностью и информации Армении отметили, что регистрация по месту жительства является обязательным условием для назначения пенсий и пособий. "Процесс регистрации осуществляется паспортными отделами Службы миграции и гражданства МВД. Соотечественников Нагорного Карабаха обслуживают в чрезвычайном порядке. Паспортные отделы работают и по субботам, обслуживая исключительно соотечественников Нагорного Карабаха. После учета и регистрации, для получения пенсии также необходимо заполнить онлайн-заявление на платформе irazekum.am, на получение пенсии вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в том числе трудовой, инвалидности, военной, социальной.

Армен Геворгян из Степанакерта  сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пенсионеры его семьи уже "зарегистрировались и подали заявку, заявку приняли и дали нам положительный  электронный ответ, но пенсию мы до сих пор не получили".

Сейран Саркисян также рассказал, что прошел все процедуры регистрации и онлайн-заявления. Но по сей день пенсию не получал. "Среди моих знакомых и родных, которые прошли регистрацию, никто еще пенсию или пособие не получали. Мой знакомый из правительства сказал, что к концу месяца, или в первой половине января ждать", - сказал мужчина.

Он отметил, что "Новый год справлять не будут, как и многие семьи беженцев, потому, что нет финансов и желания". "И не только  взрослые так думают, но и дети все понимают. А на рождество посетим церковь, и все. Без каких-либо излишеств", - сказал  Саркисян корреспонденту "Кавказского узла".

87-летняя Лена Аванесян из села Азох Гадрутского района Нагорного Карабаха. Женщина с племянником и его женой проживают в одной из комнат, в государственном  здании города Масиса, куда распределили  вынужденных переселенцев.   "Нам повезло с этой комнатой.  Мэрия города очистила  помещение, обновила  двери, окна, выделила  самое необходимое для проживания, иногда получают  продукты питания.  Но из-за отсутствия пенсий и пособий, у нас  большие социальные трудности – надо что-то купить, а денег нет.  Пенсии и пособия не получаем.  Найти работу невозможно, лишь подработка за копейки. Если бы не эта комната, то остались бы на улице. Надеемся,  что в январе получим все наши социальные выплаты, и жизнь станет немного легче. Заняли очередь в паспортном отделении, что потом подать документы для регистрации. Говорят, по-другому не видать нам пенсий", - рассказала женщина.

Армида Мирзоян и ее муж бывшие военные. В Нагорном Карабахе  они получали пенсии, однако в Армении пока выплат не дождались, так как не успели сделать регистрацию. "У нас четырехлетний внук-инвалид. Он тоже получал пенсию. До войны мы не получили его пенсию за август и сентябрь, не было выплат и в Армении. Последние сбережения отдали на аренду жилья и  лекарства для внука и престарелых родителей, которые тоже не получают пенсию с октября. Наши документы поданы на заявку для регистрации. Мы были в очереди семисотые. Сказали, что 29 декабря наша очередь подойдет, и тогда мы можем прийти и написать заявление. А регистрацию получим уже в январе. Тогда и будут пенсии. А пока  накапливаются долги", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

До 2020 года семья жила в Шуши (азербайджанское название - Шуша - прим. "Кавказского узла"), но в результате 44-дневной войны потеряли все. Последние три года жили в Степанакерте, и "опять оставили все нажитое и накопленное за три года", отметила Мирзоян.

Инвалид первой группы, бывший военнослужащий Размик Ярахмишян  из Мартунинского района Нагорного Карабаха. В Армении он вынужден с семьей жить в аварийном здании бывшего детского садика, где временное пристанище нашли еще несколько десятков семей из Нагорного Карабаха.

"После переезда самочувствие сильно ухудшилось. С сентября мы не получаем пенсию. Берем в долг у родственников. Но все деньги уходят в основном на лекарства для меня.  Поэтому мы не можем позволить себе арендовать жилье – просто не потянем с арендной платой. Жена еле-еле концы с концами сводит. Сын у нас студент.  И помощи ждать неоткуда. Вся надежда, что в январе нам выплатят пенсии. Жена не может устроиться на работу, так как за мной нужен постоянный уход. Не представляю, что будет с нами. Зиму бы пережить, холодно в здании, где мы проживаем", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Карабахские депутаты заявили о готовности отстаивать права земляков", "Никол Пашинян назвал неизбежным расформирование Нагорного Карабаха", "Закон о налоге с арендной платы за жилье встревожил карабахских беженцев".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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