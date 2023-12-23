23 декабря 2023, 01:48

Уроженец Чечни осужден в Страсбурге за пропаганду терроризма

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Суд в Страсбурге приговорил уроженца Чечни к 15 месяцам заключения, признав виновным в пропаганде терроризма из-за опубликованных в TikTok видеороликов и песен "Исламского государства"*.

19-летний россиянин чеченского происхождения осужден в Страсбурге за пропаганду терроризма в социальной сети TikTok.

Молодой человек был арестован на этой неделе и сразу же предстал перед судом. По данным следствия, он в течение нескольких месяцев транслировал в TikTok видеоролики и военные песни "Исламского государства"*, в том числе видеоролик, где прославлялись теракты, произошедшие в Париже и Брюсселе, пишет 22 декабря французское издание Le Figaro.

В суде мужчина признался, что транслировал соответствующие видеозаписи, но отрицал религиозную радикализацию. Отмечается, что у его канала насчитывалось около тысячи подписчиков по данным на ноябрь, однако уже в декабре их количество удвоилось.

Суд признал молодого человека виновным в пропаганде терроризма и приговорил к 15 месяцам лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря в Германии был арестован 16-летний выходец из Чечни, который обвиняется в подготовке террористической атаки вместе со своим знакомым афганского происхождения.

Суд во Франции в начале ноября приговорил к 10 годам заключения уроженца Чечни Абдул Хакима Анаева. Он признан виновным в подстрекательстве к теракту Хамзата Азимова, который напал с ножом на прохожих в Париже, убив одного и ранив еще четырех человек.

13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова, чья семья приехала во Францию из Ингушетии. 19 октября французские СМИ сообщили, что Могушков помещен под арест и отказывается общаться со следователями, арестованы его младший брат и кузен. Также, по их данным, отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к терроризму и живет в Грузии.

16 октября МВД Франции сообщило, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу в городе Аррас, сообщило МВД. 20 октября французские СМИ сообщили о задержании 15-летнего уроженца Чечни, который стоял с ножом у синагоги в Страсбурге. В его телефоне правоохранители нашли угрозы открыть огонь в лицее из автомата Калашникова, а в истории браузера - поиск цен на такое оружие.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Германия предоставила убежище Мухаммаду Абдурахманову", "Правозащитники сочли дело Али Батаева примером европейской предвзятости к чеченцам", "Дело пособников Абдулака Анзорова дошло до суда в Париже".

Автор: "Кавказский узел"

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