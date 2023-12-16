Военный из Дагестана погиб в спецоперации на Украине

16 декабря 2023, 20:42

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Мизами Керимов погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 696 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Раджаб Курбанов и Самрат Гамзаев из Табасаранского района погибли в военной операции на Украине. Общее число погибших военных из Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 695.

В Халагской школе открыта мемориальная доска выпускнику школы Мизами Керимову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Он награжден медалями "За отвагу", "Суворова" и посмертно орденом Мужества, сообщила администрация Табасаранского района 10 декабря в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Мизами Керимов служил в медицинской службе, он погиб 21 сентября, ему было 50 лет.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 696 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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