Двое военных из Дагестана убиты на Украине

13 декабря 2023, 15:02

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Раджаб Курбанов и Самрат Гамзаев погибли в военной операции на Украине, сообщил глава Табасаранского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 695 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Рахман Хидиров погиб в военной операции на Украине, сообщила 11 декабря администрация Табасаранского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 693 бойцов из Дагестана.

Ордена Мужества были переданы 12 декабря родителям двух военнослужащих, погибших в военной операции на Украине, - младшего сержанта Раджаба Курбанова из села Ханаг и ефрейтора Самрата Гамзаева из села Вечрик, сообщил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"В церемонии вручения государственных наград участвовали родные и близкие военнослужащих, заместитель главы по вопросам общественной безопасности Ринат Мирзабалаев, председатель Общественной палаты района Алимирза Гасанов, военный комиссар Табасаранского района Садык Мурадалиев, советник главы муниципалитета по религиозным вопросам Надир Зульфикаров, главы Куркакского и Хурикского сельсоветов", - говорится в публикации в телеграм-канале чиновника.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 695 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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