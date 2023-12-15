Суд отменил подписку о невыезде для Сержа Саргсяна

15 декабря 2023, 00:57

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С третьего президента Армении Сержа Саргсяна по решению суда снята мера пресечения, а прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Дело расследуется по статье 38-179 УК Армении (присвоение или растрата). На заседании суда 13 ноября прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.

Ереванский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство защиты об отмене меры пресечения для Сержа Саргсяна, передал корреспондент "Кавказского узла". До этого момента бывший президент находился под подпиской о невыезде.

На очередном заседании по делу Саргсяна 14 декабря прокурор ходатайствовал признать Саргсяна виновным, но освободить его и других фигурантов дела от уголовного наказания в связи с истечением срока исковой давности.

Сам Серж Саргсян после судебного заседания заявил журналистам, что таким образом "прокуратура пытается довести сфабрикованное ею же уголовное дело до конца".

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