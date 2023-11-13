Прокуратура Армении потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов

13 ноября 2023, 19:15

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Генпрокуратура в суде потребовала взыскать около 1,2 миллиона долларов с бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в растрате.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Дело расследуется по статье 38-179 УК Армении (присвоение или растрата).

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.

Генпрокуратура Армении на судебном заседании потребовала взыскать с Сержа Саргсяна 489 миллиона драмов (около 1,2 миллиона долларов) по делу о государственном тендере на поставку дизельного топлива, сообщил адвокат Саргсяна Рубен Акопян.

"Обвинители предъявили гражданский иск на сумму 489 млн драмов, указанную в обвинительном заключении. Это так называемый иск о конфискации, с чем категорически не согласна сторона защиты", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Прокуратура обвиняет Саргсяна в покровительстве коммерческой компании во время его президентства, благодаря чему компания выиграла тендер на поставку дизельного топлива, при этом предложив более высокую цену, чем конкуренты, пишет агентство.

Заседание прошло сегодня в суде общей юрисдикции Ереван, после него Серж Саргсян поблагодарил своих сторонников, которые каждый раз присутствуют на заседаниях. "Как будто мало осталось (до завершения) судебного процесса, всех благодарю", - приводит его слова News.am.

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