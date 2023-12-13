Волгоградские активистки отпущены из полиции

13 декабря 2023, 19:25

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Сотрудники полиции взяли у Галины Тихенко объяснения по поводу пикета в защиту Конституции, а на Наталью Дорожнову составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Сегодня Дорожнова и Тихенко были задержаны.

Пенсионерок Галину Тихенко и Наталью Дорожнову отпустили из отдела полиции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

У Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протокол по административной статье о нарушении порядка проведения акций, рассмотрение протокола в Центральном районном суде назначено на 14 декабря.

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