Галина Тихенко общается с сотрудниками полиции. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

13 декабря 2023, 19:25

Волгоградские активистки отпущены из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции взяли у Галины Тихенко объяснения по поводу пикета в защиту Конституции, а на Наталью Дорожнову составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Сегодня Дорожнова и Тихенко были задержаны.

Пенсионерок Галину Тихенко и Наталью Дорожнову отпустили из отдела полиции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

У Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протокол по административной статье о нарушении порядка проведения акций, рассмотрение протокола в Центральном районном суде назначено на 14 декабря. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Галина Тихенко освобождена после задержания на пикете в Волгограде", "Волгоградские активисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах", "Пикетчик в Волгограде потребовал отменить штраф защитнице Волго-Ахтубинской поймы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 декабря 2023, 20:08

  • Глава Чечни счел избиение Журавеля героическим поступком

    Рамзан Кадыров в ходе прямой линии оправдал избиение своим сыном Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, и заявил, что было бы хорошо, если бы Адам "убил его". Все, кто наградил Адама Кадырова после избиения арестованного, болеют за свою религию, отметил глава Чечни.

13 декабря 2023, 18:42

13 декабря 2023, 17:57

13 декабря 2023, 17:12

13 декабря 2023, 16:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи