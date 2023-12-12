Беженцы из Палестины прибыли в Ингушетию. 12 декабря 2023 г. Фото: правительство Ингушетии

12 декабря 2023, 13:16

Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Ингушетию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Палестины в Ингушетию прибыла первая группа из 55 беженцев. Они обеспечены жильем и питанием, сообщили сегодня власти республики. 

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять сто беженцев из Палестины, и что власти займутся их размещением и трудоустройством.

В Ингушетию прибыла первая группа беженцев из Палестины, сообщило сегодня правительство республики. "Их встретил первый вице-премьер региона Магомед Евлоев. Прибывших разместят в гостинице "Асса" в Назрани", – пояснило правительство Ингушетии в своем телеграм-канале.

Для беженцев из Палестины созданы условия для проживания, в том числе трехразовое горячее питание, сказано в сообщении.

В Ингушетию из Палестины прибыли 55 беженцев, из них 34 человека­ – дети, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы правительства Ингушетии.

Напомним, 10 ноября Махмуд-Али Калиматов дал поручение организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи.

В Ингушетии местные жители сбор гуманитарной помощи палестинцам восприняли как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, отметил руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Он уточнил, что всего собрано 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей.

По словам самих местных жителей, принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Хамас" отпустил невесту ростовчанина в последний день перемирия", "Жители Дагестана продемонстрировали готовность помочь беженцам из Палестины", "Более 30 палестинских беженцев прибыли на Кубань".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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