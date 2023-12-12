Активист из Полтавской потребовал сделать здание суда доступным для инвалидов

12 декабря 2023, 05:32

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Попасть в здание Красноармейского районного суда даже при наличии подъемника и помощи работников невозможно, так как проемы дверей уже коляски, кроме того, нет специально оборудованной кабинки туалета для маломобильных граждан, рассказал инвалид-колясочник из станицы Полтавской Юрий Трубачев. Он потребовал, чтобы здание суда было оборудовано в соответствии с требованиями закона о социальной защите инвалидов.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября силовики доставили тяжелобольного активиста из станицы Полтавской, инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в съемке видео против мусорного полигона близ станицы. Трубачев пожаловался, что из-за отсутствия пандуса полицейский, доставивший его, не смог поднять его в здание, и заседание прошло в подсобном помещении, а он сам был лишен доступа в туалет в течение нескольких часов из-за отсутствия туалета для инвалидов-колясочников. Адвокат активиста Михаил Левицкий указал, что отсутствие пандуса и туалета для инвалидов в здании суда ограничило Юрия Трубачева к доступе к правосудию и нарушило его права. В начале ноября судебный департамент Краснодарского края сообщил Трубачеву, что здание Красноармейского районного суда оборудовано съемным пандусом и кнопкой вызова помощи.

11 декабря активист из станицы Павловской, инвалид-колясочник Юрий Трубачев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ведет переписку с судебным департаментом и прокуратурой края на предмет исполнения Федерального закона №181 «О соцзащите инвалидов в РФ». Он требует оборудовать вход в здание Красноармейского районного суда и Мирового суда в соответствии с требованиями закона об обеспечении беспрепятственного доступа к правосудию.

По словам Трубачева, в законе оговаривает право инвалидов на беспрепятственный заезд в суд на инвалидной коляске с помощью сертифицированного и безопасного стационарного пандуса, въезд на коляске в двери суда, а также передвижение по зданию суда, включая возможность посетить залы судебных заседаний и туалет. «Ничего этого в названных судах нет. Я это знаю, потому что меня неоднократно судили в этих судах и сами процессы надо мной были превращены в физическую пытку и унижения без возможности попасть в само здание суда с главного входа», - отметил активист.

Трубачев рассказал, что единственное, куда приставы и полицейские смогли его "затащить" - это подсобное помещение через боковой вход в здание суда. «Но там совершение правосудия недопустимо по нормам, поэтому оборудовать там зал судебного заседания, как я понял, не разрешили и оставили этот помещение подсобным. А раз так, то все суды, которые проводились надо мной в подсобке, следует считать незаконными и отменить их, на чем я буду так же настаивать», - добавил мужчина.

По его словам, после "перенесенных в суде очередных унижение" он обратился в прокуратуру Краснодарского края, управление Судебного департамента в Краснодарском крае, председателю Краснодарского краевого суда, председателю Верховного Суда. "Никто, кроме управления судебного департамента в Краснодарском крае, не ответил по существу вопроса, а просто переслали друг другу мои обращения. Первоначальные ответы судебного департамента были категоричными и мне прямым текстом дали понять, что я вру. Согласно официальной версии - как я полагаю, информация была получена от самого Красноармейского суда - здание суда соответствует всем требованиям и никаких проблем в доступе для инвалидов никогда не было и нет. Я был вынужден подключить юристов, чтобы они помогли мне убедить департамент, что их ответы не соответствуют законам РФ», - рассказал Трубачев.

Юрист Юрий Восканьянц подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Юрий Трубачев на стадии получаемых отписок и обвинений его во лжи обратился к нему за помощью. «Поэтому пришлось писать снова и снова, требовать рассмотреть обращение с выездом на место и личным участием заявителя. Благо, закон предусматривает такую возможность. И только после того, как такое письмо попало в Москву, к руководителю судебного департамента при Верховном Суде, оттуда дали команду выполнить наше с моим доверителем требование. Сотрудники управления СудДепа из Краснодара приехали в Полтавскую и, вооружившись рулеткой, убедились, что всё написанное в жалобах правда", - рассказал юрист.

Юрий Трубачев показал корреспонденту один из первых ответов за подписью исполняющего обязанности руководителя Судебного департамента края Н. Пазарьян. «Здания судов общей юрисдикции должны проектироваться доступными для инвалидов и маломобильных групп населения… В свою очередь здание Красноармейского районного суда, расположенное по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, д. 197 не является зданием, построенным для размещения названного суда, оно передано Управлению на праве оперативного управления. Исходя из технических характеристик строения осуществление его перепланировки для приведения в соответствие с требованиями Свода правил не представляется возможным. Вход в здание суда оборудован съёмным пандусом. Помощь в передвижении инвалидам и другим МГН на прилегающей территории перед зданием суда и в здании суда оказывают сотрудники службы судебных приставов и ответственные за организацию доступа маломобильных групп населения в здание суда должностные лица. Кроме того, вход в здание суда оборудован кнопкой-вызовом, которая обозначена соответствующей информационной табличкой", - говорится в ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе ведомства утверждается, что "в Красноармейском районном суде имеется возможность проведения судебных заседаний с участием инвалидов и других МГН в зале № 6 второго корпуса здания суда, предназначенном для проведения судебных заседаний с участием указанной категории населения". "Таким образом, можно заключить, что условия доступности для инвалидов и других МГН в здании Красноармейского районного суда соответствуют требованиям", - резюмирует чиновник.

После получения этого письма Трубачев написал жалобу в Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. «Попасть в суд для инвалида целая проблема. Стационарного пандуса нет. Есть приспособление типа подъемника, на которое ставится кресло и с помощью другого человека можно затащить инвалида в суд с риском для жизни. Но приспособление даже на вид достаточно старое. Нет сертификатов, подтверждающих его безопасность, рабочее состояние и допуск к использованию. Да и при его пробном использовании видно, что создается реальная угроза, что человек, сидящий в инвалидной коляске, реально может получить травму или выпасть на лестницу. Ну и конечно невозможно попасть в залы судебных заседаний. Дверные проемы уже, чем коляска. Невозможно самостоятельно передвигаться по зданию из-за порогов. Невозможно попасть в туалет, в котором нет специально оборудованной кабинки для инвалидов. Конечно, такие условия объективно препятствуют свободному посещению здания суда и возможности присутствовать на судебных процессах в отношении других людей. А ведь у нас судебное разбирательство по общему правилу носит открытый характер, и каждый имеет право присутствовать при судебных разбирательствах», - рассказал активист о содержании своей жалобы.

Он также показал ответ на эту жалобу, которую получил 24 ноября уже от другого и.о. начальника судебного департамента края Е. Ступак. В ответе сообщалось о проведении 29 ноября в Красноармейском районном суде выездного мероприятия с учетом мнения самого Трубачева об оборудовании среды для маломобильных граждан.

По словам активиста, из-за болезни он чувствует себя плохо и просто физически не смог присутствовать 29 ноября, но попросил участвовать в этом одного из активистов Полтавской Андрея Щепицина и юриста Юрия Восканьянца.

Андрей Щепицин и Юрий Восканьянц подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что 29 ноября встречались с представителям департамента Анной Кравец и Леонидом Котельниковым. Они приехали с рулеткой и измеряли дверные проемы, осматривал залы, ступени и пытались вместе с приставами "оживить" лестничный подъемник для инвалидов «Sherpa № 902 KSP».

«Надо отметить, что на момент проведения выездного рассмотрения обращения Юрия Николаевича 29 ноября данное устройство было разряжено и протестировать его работу смогли только на следующий день. Срок полной зарядки – 12 часов. Естественно, что его никто и не думает держать в заряженном виде и готовом к использованию», - отметил Воскаяньянц.

Юрист рассказал, что даже если работники суда помогут инвалиду подняться на подъемнике к входным дверям, он все равно не сможет попасть в здание, так как коляска шире дверного проема. "Эксперимент перенесли на 30 ноября, но я на нем уже не присутствовал", - добавил Восканьянц.

О второй части эксперимента 30 ноября рассказал житель Полтавской Андрей Щепицин. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что ему уже предъявили заряженный подъемник. «Но никто из присутствующих - ни сотрудники департамента, ни приставы, ни я - не рискнули на себе протестировать этот подъемник и сесть в коляску. Потому что угол спуска такой, что даже не инвалид может просто вывалится из коляски и получить увечья. Однако сотрудники департамента попросили меня подписать акт, что батарея в этом подъемнике работает после зарядки и приводит гусеничный механизм в движение. Я этот акт подписал, потому что батарея действительно приводила механизм в движение. Но другие акты - о том, что дверные проемы уже коляски, высокие пороги на каждом шагу, туалет совершенно не приспособлен для инвалидов, так как там по несколько ступеней, не приспособлены из за высоких порогов и залы заседаний - меня подписывать не просили», - подчеркнул Щепицин. Он снял на видео все что делали сотрудники департамента и передал их Трубачеву.

Юрий Трубачев, когда просмотрел видео тестирования, сказал, что никогда бы не рискнул подниматься и опускаться на этом подъемнике. Он сказал, что с момента «эксперимента» прошло более 10 суток, но никаких изменений не произошло, ответы ему еще не даны. Активист не намерен останавливаться, пока не будет сделан стационарный пандус, отвечающий стандартным требованиям, а также не будет оборудован туалет для маломобильных граждан и обеспечена возможность въезда в дверные проемы на инвалидной коляске. «Нас судят те, кто сам не исполняет законы РФ. Но закон един для всех, я буду требовать, чтобы мои права и права других маломобильных граждан соблюдались в суде», - сказал Трубачев.

Юрий Восканьянц резюмировал, что после унизительного суда над его доверителем 27 сентября прошло почти два с половиной месяца. «Но мы еще даже не получили итоговый письменный ответ по результатам выездного рассмотрения обращения с участием представителей Юрия Николаевича. Единственное, чего мы добились - так это вызова работников департамента на место события, где они своими глазами могли убедиться, что данные ими ранее отписки это ложь», - сказал юрист.

Напомним, жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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