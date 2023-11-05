Суд отреагировал на претензии инвалида из Полтавской об отсутствии пандуса

05 ноября 2023, 13:00

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Здание Красноармейского райсуда оборудовано съемным пандусом и кнопкой вызова помощи инвалидам, сообщил судебный департамент Кубани инвалиду-колясочнику из станицы Полтавской Юрию Трубачеву, который пожаловался на отсутствие пандуса.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября силовики доставили тяжелобольного активиста из станицы Полтавской, инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в съемке видео против мусорного полигона близ станицы. Трубачев пожаловался, что из-за отсутствия пандуса полицейский, доставивший его, не смог поднять его в здание, и заседание прошло в подсобном помещении, а он сам был лишен доступа в туалет в течение нескольких часов из-за отсутствия туалета для инвалидов-колясочников. Адвокат активиста Михаил Левицкий указал, что отсутствие пандуса и туалета для инвалидов в здании суда ограничило Юрия Трубачева к доступе к правосудию и нарушило его права.

Краевой судебный департамент ответил на запрос Юрия Трубачева, что здание Красноармейского райсуда имеет доступ для людей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на колясках, сообщает сегодня со ссылкой на текст документа "Кавказ.Реалии"*.

"Вход в здание суда оборудован съёмным пандусом. Помощь в передвижении инвалидам и другим МГН [маломобильным группам населения] на прилегающей территории перед зданием суда и в здании суда оказывают сотрудники службы судебных приставов и ответственные за организацию доступа маломобильных групп населения в здание суда должностные лица. Кроме того, вход в здание суда оборудован кнопкой-вызовом, которая обозначена соответствующей информационной табличкой", – цитирует издание ответ и. о. начальника управления судебного департамента Натальи Назарьян.

Лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева назвала ответ "формальной отпиской на грани абсурда". "В районном суде доступной среды нет в принципе, у полицейского не получилось поднять Юрия Николаевича по лестнице в здание, поэтому в сентябре его судили в какой-то кладовке", – приводит ее слова издание.

Об ответе руководителя управления судебного департамента сообщил 4 ноября и администратор телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Из-за того, что здание не соответствует требованиям по обеспечению доступа для инвалидов, его [Юрия Трубачева] сначала пытались заставить туда подниматься по сомнительным конструкциям, потом пытались вытащить из коляски и затащить на руках, потом плюнули на всё и присудили штраф в какой-то подсобке. Мы получили первый ответ по нашим жалобам на эту отвратительную ситуацию. […] Есть там, сказали, съемный пандус и кнопка вызова", - говорится в публикации.

Напомним, жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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