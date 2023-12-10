Москвич задержан в Краснодаре за возложение свиной головы к памятнику Кадырова

10 декабря 2023, 22:58

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Проживающий в Москве Дмитрий Кудряшов задержан и помещен в краснодарское СИЗО-1 после того, как в октябре возложил свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова в Южном Бутово.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре в сети распространилось видео, на котором показано, как молодой человек подбросил свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся.

Дмитрию Кудряшову 19 лет, он приехал в Москву из Барнаула. Отец задержанного Александр Кудряшов утверждает, что его сын не собирался оскорблять религию, а выражал таким образом критическое отношение к действиям Рамзана Кадырова, сообщило 9 декабря издание ОВД-инфо*.

По данным телеграм-канала Baza, акцию с возложением головы свиньи к памятнику Кадырову он решил устроить вместе с 15-летней подругой. Она была задержана в Москве. Кудряшов, узнав о задержании приятельницы, уехал в Краснодар.

После отъезда Кудряшова из Москвы силовики пришли домой к его отцу. Кудряшова-старшего обвинили в мелком хулиганстве, силовики заявили, что он экспрессивно выражал публично свои эмоции. Его доставили в ОВД "Южное Бутово" и требовали дать показания против сына, а затем назначили мужчине трое суток ареста.

Напомним, правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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