10 декабря 2023, 16:06

Боец из Дагестана убит на Украине

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Магомед Магомедов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Ботлихского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 692 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Абдурахман Юсупов погиб в военной операции на Украине, сообщила 4 декабря администрация Кизилюртовского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 691 бойца из Дагестана.

Магомед Магомедов погиб в военной операции на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации Ботлихского района РИА "Дагестан".

Магомед Омарович Магомедов – уроженец села Годобери, он погиб в ноябре, отмечается в публикации в телеграм-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 692 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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