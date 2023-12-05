05 декабря 2023, 16:41

Два военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдурахман Юсупов и Магомедхан Нурмагомедов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 691 военного из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Саид Гусейнов стал 689-м жителем Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный житель села Зубутли-Миатли Абдурахман Юсупов погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски на доме, где он жил. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Юсупов погиб 20 октября, ему было 40 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 декабря.

Магомедхан Нурмагомедов, житель села Новая Урада, погиб на Украине, отчиталась администрация Шамильского района 1 декабря в своем Telegram-канала. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 691 бойца из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.40 мск 5 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3003 военных с юга России, в том числе 1473 – из СКФО и 1530 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2023, 17:26

  • Машина полицейского обстреляна в Ингушетии

    Четыре пули было выпущено на трассе "Кавказ" по машине сотрудника полиции близ села Яндаре. Следствие отчиталось о расследовании уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

05 декабря 2023, 15:57

05 декабря 2023, 15:14

05 декабря 2023, 14:29

05 декабря 2023, 13:46

  • Пайщики колхоза имени Петровых добились внимания Бастрыкина к их проблеме

    Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему по уголовным делам, возбужденным ранее по обращениям станичников жителей станиц Екатериноградской и Приближной в Кабардино-Балкарии после того, как они пожаловались в информационный центр ведомства на захват управления колхозом имени Петровых.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи