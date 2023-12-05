Два военных из Дагестана убиты на Украине

05 декабря 2023, 16:41

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Абдурахман Юсупов и Магомедхан Нурмагомедов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 691 военного из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Саид Гусейнов стал 689-м жителем Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный житель села Зубутли-Миатли Абдурахман Юсупов погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски на доме, где он жил. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Юсупов погиб 20 октября, ему было 40 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 декабря.

Магомедхан Нурмагомедов, житель села Новая Урада, погиб на Украине, отчиталась администрация Шамильского района 1 декабря в своем Telegram-канала. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 691 бойца из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.40 мск 5 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3003 военных с юга России, в том числе 1473 – из СКФО и 1530 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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