08 декабря 2023, 00:38
Семь бойцов из Волгоградской области погибли в ходе СВО
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Василий Штельмах, Александр Каплоухий, Илья Забродин, Денис Осадчий, Виктор Савин, Иван Кузнецов и Михаил Шабаев погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 626 военных из Волгоградской области.
Ефрейтор Василий Штельмах, рядовые Александр Каплоухий, Илья Забродин, Денис Осадчий, Витор Савин, Иван Кузнецов погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил 7 декабря музей-панорама "Сталинградская битва" на своем сайте
Ранее отделение "Единой России" по Волгограду отчиталось об открытии в школе Волгограда №24 мемориальной доски Михаилу Шабаеву.
После срочной службы в армии Шабаев служил по контракту на Северном Кавказе. Затем окончил курсы судоводителей и работал на судах торгового флота, однако потом вернулся на военную службу и с 2016 года стал во главе разведроты. С 24 февраля 2022-го принимал участие в специальной военной операции. Погиб 13 марта 2022 года в селе Никольское Донецкой Народной Республики. Ему было 35 лет, говорится в сообщении Telegram-канале партии от 17 ноября.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 626 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.
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Автор: "Кавказский узел"