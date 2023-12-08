Семь бойцов из Волгоградской области погибли в ходе СВО

08 декабря 2023, 00:38

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Василий Штельмах, Александр Каплоухий, Илья Забродин, Денис Осадчий, Виктор Савин, Иван Кузнецов и Михаил Шабаев погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 626 военных из Волгоградской области.

Как писал " Кавказский узел " Илья Воробьев стал 619-м военным из Волгоградской области, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти

Ефрейтор Василий Штельмах, рядовые Александр Каплоухий, Илья Забродин, Денис Осадчий, Витор Савин, Иван Кузнецов погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил 7 декабря музей-панорама "Сталинградская битва" на своем сайте

Ранее отделение "Единой России" по Волгограду отчиталось об открытии в школе Волгограда №24 мемориальной доски Михаилу Шабаеву.

После срочной службы в армии Шабаев служил по контракту на Северном Кавказе. Затем окончил курсы судоводителей и работал на судах торгового флота, однако потом вернулся на военную службу и с 2016 года стал во главе разведроты. С 24 февраля 2022-го принимал участие в специальной военной операции. Погиб 13 марта 2022 года в селе Никольское Донецкой Народной Республики. Ему было 35 лет, говорится в сообщении Telegram-канале партии от 17 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 626 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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