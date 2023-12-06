06 декабря 2023, 15:45

Азербайджанский военный приговорен в Армении к пожизненному сроку

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Суд в Армении удовлетворил апелляцию на приговор азербайджанскому военному Гусейну Ахундову по делу об убийстве сторожа Зангезурского комбината и ужесточил наказание до пожизненного срока.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды. Общественный защитник Ахундова заявил, что он признал вину. 21 июня суд приговорил Ахундова к 20 годам лишения свободы. 

Апелляционный уголовный суд Армении ужесточил приговор азербайджанскому военному Гусейну Ахундову, обвиняемому в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината Айрапета Меликсетяна. Суд удовлетворил жалобу у правопреемников погибшего охранника Зангезурского медно-молибденового комбината Айрапета Меликсетяна, сообщило сегодня агентство News.Am.

По данным издания, они подали апелляцию с требованием пересмотреть решение суда первой инстанции, так как приговор был вынесен без учета отягчающих обстоятельств.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием. МИД Азербайджана раскритиковал приговор Бабирову.

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Примечание:

"Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения", "Омбудсмен Армении раскритиковала приговор Овакимяну и Казаряну", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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