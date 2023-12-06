06 декабря 2023, 00:06

Боец из Северной Осетии погиб на Украине

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Али Хасанов погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 241 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Казбек Гогниев стал 240-м бойцом из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Моздокского района, 30-летний Али Хасанов, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 241 бойца из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.10 мск 6 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3005 бойцов с юга России, в том числе 1474 - из СКФО и 1531 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Боец из Северной Осетии погиб в военной операции", "Артиллерист из Северной Осетии погиб в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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