29 ноября 2023, 00:17

Военный из Северной Осетии погиб на Украине

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Казбек Гогниев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 240 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Мысовский стал 239-м бойцом из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Кора-Урсдон Казбек Гогниев, сообщила 28 ноября администрация Дигорского района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 240 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.10 мск 29 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2964 бойцов с юга России, в том числе 1454 - из СКФО и 1510 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Двое бойцов из Адыгеи убиты на Украине", "Командир катера из Новороссийска погиб в зоне СВО", "Боец из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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