27 ноября 2023, 21:19

Боец из Северной Осетии погиб на Украине

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Владимир Мысовский погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 239 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Семен Соломатин стал 238-м жителем Северной Осетии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Владимир Мысовский. Ему было 49 лет, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 239 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 21.10 мск 27 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2961 бойца с юга России, в том числе 1453 - из СКФО и 1508 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Двое военных из Дагестана погибли на Украине", "Четыре бойца со Ставрополья погибли на Украине", "Три бойца из Северной Осетии убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 ноября 2023, 20:35

27 ноября 2023, 19:45

27 ноября 2023, 19:15

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