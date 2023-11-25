25 ноября 2023, 06:26

Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине

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Семен Соломатин из села Комарово Моздокского района Северной Осетии погиб в ходе спецоперации, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 238 военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", Игорь Сакиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 237 бойцов из Северной Осетии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Комарово Моздокского района Семен Соломатин, сообщает районная администрация 24 ноября в своем телеграм-канале.

Чиновники не уточняют, как и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, указано лишь, что они родился в 1982 году. Похороны погибшего назначены на сегодня, 25 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 238 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 06.00 мск 25 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2946 бойцов с юга России, в том числе 1448 - из СКФО и 1498 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре бойца со Ставрополья погибли на Украине", "Три бойца из Северной Осетии убиты на Украине", "Боец из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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