24 ноября 2023, 11:44

Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

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Игорь Сакиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 237 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Александр Дрюк погиб на Украине, сообщила 22 ноября администрация Дигорского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 236 бойцов из Северной Осетии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Правобережном районе похоронен Игорь Сакиев, погибший в военной операции на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Игорь Сакиев родился в 1967 году, с 2007 года по август 2023 года работал в отделе субсидий управления соцзащиты населения Правобережного района, а затем отправился в зону военной операции, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 237 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Камышина погиб на Украине", "Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине 2850 военных с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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