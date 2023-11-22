22 ноября 2023, 17:55

Боец из Северной Осетии погиб на Украине

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Александр Дрюк погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 236 военных из Северной Осетии. 

"Кавказский узел" писал, что к 19 ноября власти подтвердили гибель в военной операции 235 военных из Северной Осетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец станицы Николаевская Александр Дрюк погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала "КрыльяTV", бойцу был 41 год, у него остались жена и двое детей.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 236 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 17.40 мск 22 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2933 бойцов с юга России, в том числе 1442 - из СКФО и 1491 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре бойца со Ставрополья погибли на Украине", "Три бойца из Северной Осетии убиты на Украине", "Боец из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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