04 декабря 2023, 22:42

Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Семен Алферов погиб на Украине, сообщила администрация Урюпинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 616 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Гребенщиков  стал 615-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Семен Алферов их хутора Бубновский погиб в хое военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Урюпинского района в своем Telegram-канале. В сообщении указано, что он отправился в зону проведения военной операции, подписав контракт, погиб в Херсонской области.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 616 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине", "Боец из Кисловодска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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