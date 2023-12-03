Военный из Жирновского района погиб на Украине

03 декабря 2023, 04:46

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Уроженец поселка Линево Жирновского района Волгоградской области Игорь Гребенщиков погиб в ходе спецоперации, сообщил глава района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 615 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно о гибели на Украине семерых военнослужащих из Волгоградской области Алексея Чебакова, Евгения Переходнова, Виктора Лопоухова, Дениса Храмова, Дмитрия Бурмистенко, Сергея Карпенко и Владислава Генералова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 614 бойцов из Волгоградской области.

Глава Жирновского района Волгоградской области Александр Шевченко 2 декабря сообщил в своем телеграм-канале о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца поселка Линево Игоря Гребенщикова. При этом глава района не уточнил, при каких обстоятельствах погиб военный, однако сообщил, что его похороны состоятся 5 декабря.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 615 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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