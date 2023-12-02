Дети села Зрых вынуждены учиться в непригодных для этого помещениях

02 декабря 2023, 12:36

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Год назад строители провели экспертизу и запретили делать ремонт школы в селе Зрых Ахтынского района Дагестана, которой почти 100 лет. Экспертиза признала стены здания слишком ветхими для ремонта, рассказал директор школы. Строительство новой школы затянулось и около 130 детей вынуждены учиться в неприспособленных для этого помещениях, отметил он.

Как информировал "Кавказский узел", 29 ноября ученики школы в селе Зрых Ахтынского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались на плохие условия для учебы и попросили построить новое здание для школы. Просмотревшие этот ролик комментаторы в соцсети раскритиковали власти за равнодушие к нуждам учебных заведений.

Здание школы в селе Зрых было построено в 1928 году, сейчас в нем обучаются 130 человек, рассказал директор школы Баки Кулиев.

"После многочисленных обращений, в 2022 году мы добились проведения капитального ремонта по программе развития образовательных школ, было выделено 25 миллионов рублей. Школа была расположена в двух корпусах, один главный, и отдельный для начальных классов. Строители сперва сделали ремонт в начальной школе, потом перешли в главный корпус. После того, как сняли штукатурку, увидели ужасающее состояние стен. Подрядчик после этого заявил о невозможности проведения капремонта, было принято решение обратиться к экспертам", – сказал Кулиев корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты вынесли два заключения. В них сказано, что на ветхие стены невозможно отремонтировать. 1 сентября 2022 в село приезжали глава Дагестана Сергей Меликов, министр образования Дагестана и глава Ахтынского района. После осмотра школы было принято решение, что, так как достраивать старое здание опасно, то нужно построить новый корпус, добавил Кулиев.

"С этого дня ждем. Второй раз по программе развития образовательных школ не имеем права получать финансирование, поэтому нам пообещали выделить деньги с резервного фонда правительства. С тех пор писали письма Меликову, Минобразования, правительство Дагестана. В ответах говорилось: о проблеме знаем, учтем", – рассказал Баки Кулиев.

Сейчас ученики учатся в помещении начальной школы, где поделили классы, но так как их не хватает, под занятия выделили и подсобные помещения, отметил он. "Из-за этого перешли на две смены. Отопление в школе есть, главная проблема – неприспособленность здания для обучения", – посетовал директор школы.

Школа не соответствует установленным нормативам. Из-за отсутствия кабинетов дети учатся в две смены. В школе нет спортзала, столовой, библиотеки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Зрых Магомед.

В селе Зрых около 450 домохозяйств, жители заняты в основном в сельском хозяйстве. В селе есть фельдшерско-акушерский пункт, детского сада нет. Село мононациональное, здесь проживают лезгины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Ахтынского района.

Минобрнауки Дагестана в ближайшее время разместит официальный комментарий по ситуации с ремонтом школы в селе Зрых, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства.

На 12.00 мск 2 декабря на сайте Минобрнауки Дагестана, а также в его телеграм-канале нет комментариев относительно ситуации со школой в селе Зрых.

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