Азербайджанский активист Мурад Абдуллаев приговорен к трем годам лишения свободы

28 ноября 2023, 05:04

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В Азербайджане осужден религиозный активист Мурад Абдуллаев. Суд переквалифицировал его обвинение на более мягкую статью и приговорил к трем годам лишения свободы. Защита не согласилась с приговором и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", религиозный активист Мурад Абдуллаев был задержан в Баку 9 марта и помещен под стражу, силовики вменили ему торговлю наркотиками. Близкие Абдуллаева связали его арест с тем, что он поддерживал соратников. Защита просила перевести активиста под домашний арест, но суд 10 мая оставил его под стражей.

Активист содержится в переполненной камере СИЗО, где у него возникли проблемы со здоровьем, заявили сестра и адвокат. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Абдуллаева политзаключенным.

27 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям Мураду Абдуллаеву был зачитан приговор, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его сестра Арзу Абдуллаева.

По ее словам, суд переквалифицировал обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на статью 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК Азербайджана и приговорил активиста к трем годам лишения свободы. «Если со стороны посмотреть – это может выглядеть «гуманно»: Мураду грозило до 12 лет тюрьмы, а дали всего три года. Но для невиновного человека и три дня заключения - тяжелое наказание», - рассказала Абдуллаева.

По словам женщины, ее брат отверг в суде обвинения. «Мурад сказал в суде, что, будучи верующим человеком, был далек от наркотиков. Напротив, тех, кто злоупотреблял ими, он призывал к здоровому образу жизни. Мурад занимался мелкой торговлей, чтобы прокормить свою семью», - отметила сестра активиста.

Он сказала, что активисту наркотики подложили сами силовики и его наказали за поддержку других верующих, оказавшись в заключении. «Мурад сказал, что не был членом движения «Мусульманское единство». Однако он приходил на судебные процесс членов этой организации, арестованных по ложным обвинениям. Однажды и его самого по такому же сфабрикованному обвинению арестовали», - продолжила Абдуллаева.

В начале марта азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в Азербайджане арестовано около 90 человек. Их аресты сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, сообщил тогда глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

По словам Абдуллаевой, на приговор будет подана апелляция. Вместе с тем она отметила, что, в отличие от первого времени заключения под стражу, ее брат не имеет жалоб на условия содержания.

Адвокат Зибейда Садыгова, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» приговор Абдуллаеву, назвала вердикт не отражающим итоги судебного следствия.

«Вина Мурада Абдуллаева не была доказана. В деле нет достоверных доказательств, обвинение фактически построено на утверждениях полицейских. Версия следствия была настолько неправдоподобной, что суд снял обвинение в «незаконной торговле наркотиков», переквалифицировав его «в незаконное хранение в количестве, превышающем превышающим необходимое для личного потребления». Но и это не было доказано судом. Не поддается логике тот факт, что Абдуллаев хранил у себя 30 граммов героина. Получается, что он приобрел столь крупное количество впрок. Но это стоит больших денег, которых, с учетом материального положения Абдуллаева, у него не было. В деле также есть нестыковки. Оперативник в суде сказал, что наркотики были обнаружены при задержании Абдуллаева. Однако, согласно материалам дела, наркотики были обнаружены в кармане брюк Абдуллаева при обыске в полиции, и это было отражено на видеокадрах. Если наркотики были обнаружены сразу при задержании на улице, то какая необходимость было обыскивать его вновь в полиции и вести съемку этого процесса. Очевидно, что, как говорит сам Абдуллаев, наркотики ему подложили после задержания и их уже «нашли» в отделении полиции», - сказала адвокат. Она сказала, что будет готовить апелляцию на приговор.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Абдуллаеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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