Житель Чечни получил два года за пособничество боевику

25 ноября 2023, 18:13

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Верховный суд Чечни утвердил год в тюрьме и год в колонии болеющему эпилепсией Висите Тапаеву, который, по версии следствия, помог боевику в Сирии зарегистрировать электронный кошелек.

Ахматовский суд Грозного признал 25-летнего Виситу Тапаева, виновным в пособничестве боевику из-за переписки в мессенджере и покупки сим-карты, Верховный суд Чечни утвердил приговор Тапаеву, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия и суда, в 2020 году Тапаев начал переписываться с воюющим в составе незаконного вооруженного формирования боевиком, зная, что тот объявлен в розыск. Тапаев помог своему собеседнику зарегистрировать электронный кошелек - купил сим-карту, на которую зарегистрировал кошелек, и отправив его данные собеседнику, выбросил сим-карту, говорится в решении Ахматовского районного суда

В суде Тапаев признал вину, но отказался от дачи показаний. Когда суд зачитал данные им показания в ходе следствия, он подтвердил их, добавив, что страдает эпилепсией. Мать и брат подсудимого рассказали в суд, что он придерживается традиционного ислама, регулярно посещает мечеть.

Суд счел смягчающими вину способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики и состояние здоровья самого Тапаева и его матери, и приговорил его к двум годам колонии строгого режима с отбытием первого года в тюрьме и году ограничения свободы, следует из карточки дела на сайте суда.

Решение суда было оспорено прокурором. Верховный суд Чечни оставил приговор Тапаеву без изменения.

Висита Тапаев в декабре 2021 года также был внесен в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг.

В ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав заявление "трескотней в ООН".

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