24 ноября 2023, 07:00

Водоснабжение домов в Баксане восстановлено после жалоб горожан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие отремонтировали поврежденный водопровод в Баксане после жалоб жителей на отсутствие водоснабжения и подтопление улиц.

Как писал "Кавказский узел", рабочие устранили прорывы водопровода и заменили поврежденные трубы в селе Исламей Баксанского района после жалоб жителей на перебои водоснабжения, сообщил 20 ноября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В Баксане устранено подтопление улицы и восстановлено водоснабжение после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы горожан, сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Баксана. "Специалистами МУП «Баксанский Водоканал» с привлечением нескольких единиц спецтехники проведены ремонтные работы, устранены прорывы и восстановлены поврежденные участки трубопровода. Подтопление улицы устранено, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода", "Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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