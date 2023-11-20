Подача воды жителям села в Баксанском районе восстановлена после жалоб

20 ноября 2023, 12:28

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После жалоб жителей села Исламей на перебои водоснабжения рабочие устранили прорывы водопровода и заменили поврежденные трубы.

Как писал "Кавказский узел", в Чегеме после жалоб горожан на слабый напор воды заменен ветхий участок водопровода, сообщил 12 ноября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В селе Исламей устранены прорывы водопровода и заменен поврежденный участок труб после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы на перебои водоснабжения на улице Урусова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Примите меры по восстановлению напора воды в Исламее. Совершенно ненормативная подача", – приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Баксанского района. "Специалистами МУП «Исламей водоканал» проведены аварийно-ремонтные работы, устранены прорывы и заменен поврежденный участок водопроводной сети протяженностью 300 метров. Все работы завершены, водоснабжение осуществляется в штатном режиме", - отчиталось ведомство.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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