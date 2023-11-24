24 ноября 2023, 04:07

Омбудсмен Грузии вступился за право защитников Риони на протест

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Народный защитник Грузии посетил акцию протеста у здания Минэкологии в Тбилиси и призвал полицию не ограничивать право защитников ущелья Риони на мирные собрания. Даже после заявления омбудсмена силовики без объяснений запрещают активистам использовать навесы от дождя, заявила участница манифестации. 

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию протеста. Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, 19 ноября они были освобождены. 22 ноября активисты пытались установить генератор для обогрева у здания Минэкологии Грузии в Тбилиси, однако полиция не позволила им этого сделать. Власти все жестче ограничивают свободу собраний, заявила "Ассоциация молодых юристов". 

20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца, однако 21 ноября запланированная защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась.

Участники акции в защиту лесов Риони, которая продолжается у здания Минэкологии в Тбилиси уже шесть дней, получили поддержку от Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Омбудсмен, посетивший акцию протеста, отметил, что силовики препятствуют реализации права на свободу собраний, запрещая активистам устанавливать палатку, генераторы для обогрева и даже полиэтиленовый навес для защиты от дождя.

Как подчеркнул Иоселиани, демонстранты не получили от полицейских разъяснений, на каком основании им мешают проводить мирную акцию протеста. Хотя активистам удалось установить маленькую палатку за пределами двора министерства и накрыть ее полиэтиленовым навесом, во время ночного дождя силовики запретили протестующим установить полиэтиленовый навес над своими зонтами.

Омбудсмен напомнил, что Конституция Грузии, определения судов общей юрисдикции и Европейского суда по правам человека гарантируют право граждан на мирные собрания для выражения мнения с возможностью возведения палаток и других сооружений. Участникам собрания гарантируется право публично и мирно выражать свое мнение в той форме, которую они считают целесообразной, в том числе в молчаливой форме с возведением сооружений, если эти действия не противоречат закону.

"Выражение протеста в острой форме зачастую является единственным или наиболее эффективным средством привлечения внимания властей и общественности. Любое собрание в общественном месте может привести к нарушению привычного ритма жизни, однако этот факт сам по себе не оправдывает вмешательство в права протестующих. Соответственно, когда происходит мирное собрание, государство должно проявлять к нему определенную толерантность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Народного защитника Грузии.

Даже после встречи протестующих с омбудсменом и его заявления, полиция запрещает людям сидеть под накрытыми полиэтиленом зонтиками, сообщила участница акции Александра Арошвили, чьи слова цитирует медиа-агентство "Mautskebeli".

"Кавказский узел" писал, что в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать природные ресурсы, пока еще оставшиеся в свободном доступе для граждан.

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Примечание:

"Чиновники отменили встречу с защитниками Риони", "Жители села в Грузии выступили против добычи руды", "Жители Телави выступили против строительства ГЭС на реке Лопота".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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