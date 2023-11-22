Чиновники отменили встречу с защитниками Риони

22 ноября 2023, 06:21

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Ожидаемая защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась. Власти манипулируют фактами, утверждая, что процесс аннулирования лицензии на создание охотничьего хозяйства в Раче начался в мае.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 19 ноября задержанные участники протестов были освобождены после того, как защита убедила суд сделать 10-дневный перерыв в процессе. 20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца.

Минэкологии Грузии отменило запланированную встречу с участниками протестной акции против передачи лесов Рачи в аренду.

"мы здесь собрались не только защитить леса Рачи. Малое главное - мы требуем, чтобы люди этой страны принимали участие в важнейших решениях, которые касаются всех жителей Грузии", - заявил участник акции Георгий Гвинджилия, чьи слова приводит "Мауцкебели".

"Мы прошли все инстанции и у нас не осталось других действий, кроме как протестовать, здесь в Тбилиси. Мы должны сохранить наши земли, оставленные нам предками", - отметил Георгий Гогричиани.

"Пока мы наслаждаемся красотами Рачи и не хотим, чтобы в ближайшем будущем мы застали огороженные леса Рачи, где будут отдыхать олигархи. Даже на выделение отдельного корпуса под застройку должно пройти обсуждение. А тут отдали практически всю Рачу и никого не спросили", - сказал активист Бека Цикаришвили.

По мнению членов неправительственной организации "Центр социальной справедливости", власти недоговаривают всей правды о ситуации в Раче. "По нашей оценке, власти продолжают манипулировать юридическими деталями, и пытаются сделать так, чтобы казалось, что процесс аннулирования лицензии идет с мая, что не соответствует действительности. В мае Департамент экологического надзора начал производство с целью штрафовать компанию, а невыполнение сроков и санкции лицензиатом не обязательно означает отмену лицензии. На самом деле Департамент экологического надзора, который только следит за соблюдением лицензионных условий, вообще не имеет полномочий принимать решение об аннулировании лицензии. Кроме того, как видно из заявления Национального экологического агентства, производство по вопросу действия лицензии началось в этом ведомстве только 13 ноября", - сказано в сообщении на сайте НПО.

Напомним, в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

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