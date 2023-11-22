22 ноября 2023, 06:21

Чиновники отменили встречу с защитниками Риони

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ожидаемая защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась. Власти манипулируют фактами, утверждая, что процесс аннулирования лицензии на создание охотничьего хозяйства в Раче начался в мае.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 19 ноября задержанные участники протестов были освобождены после того, как защита убедила суд сделать 10-дневный перерыв в процессе. 20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца.

Минэкологии Грузии отменило запланированную встречу с участниками протестной акции против передачи лесов Рачи в аренду.

"мы здесь собрались не только защитить леса Рачи. Малое главное - мы требуем, чтобы люди этой страны принимали участие в важнейших решениях, которые касаются всех жителей Грузии", - заявил участник акции Георгий Гвинджилия, чьи слова приводит "Мауцкебели".

"Мы прошли все инстанции и у нас не осталось других действий, кроме как протестовать, здесь в Тбилиси. Мы должны сохранить наши земли, оставленные нам предками", - отметил Георгий Гогричиани.

"Пока мы наслаждаемся красотами Рачи и не хотим, чтобы в ближайшем будущем мы застали огороженные леса Рачи, где будут отдыхать олигархи. Даже на выделение отдельного корпуса под застройку должно пройти обсуждение. А тут отдали практически всю Рачу и никого не спросили", - сказал активист Бека Цикаришвили.

По мнению членов неправительственной организации "Центр социальной справедливости", власти недоговаривают всей правды о ситуации в Раче. "По нашей оценке, власти продолжают манипулировать юридическими деталями, и пытаются сделать так, чтобы казалось, что процесс аннулирования лицензии идет с мая, что не соответствует действительности. В мае Департамент экологического надзора начал производство с целью штрафовать компанию, а невыполнение сроков и санкции лицензиатом не обязательно означает отмену лицензии. На самом деле Департамент экологического надзора, который только следит за соблюдением лицензионных условий, вообще не имеет полномочий принимать решение об аннулировании лицензии. Кроме того, как видно из заявления Национального экологического агентства, производство по вопросу действия лицензии началось в этом ведомстве только 13 ноября", - сказано в сообщении на сайте НПО.

Напомним, в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сельчане помешали строительству ГЭС на реке Лопота", "Жители села в Грузии выступили против добычи руды", "Жители Телави выступили против строительства ГЭС на реке Лопота".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 ноября 2023, 05:22

  • Жители Ингушетии рассказали о сборе гуманитарной помощи для палестинцев

    В пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины жители Ингушетии приносят так много продуктов, вещей, одежды, предметов первой необходимости, что без помощи волонтеров, которые все это сортируют и упаковывают, не обойтись, рассказал один из руководителей фонда "Тешам" Ахмед Костоев. Многие жители приносят накопленные деньги, которые перечисляются на счета благотворительных фондов.

22 ноября 2023, 04:23

  • Чингиз Ахмадов награжден квартирой после оправданий Кадырова-младшего

    Рамзан Кадыров по случаю Всемирного дня телевидения подарил квартиру директору ЧГТРК "Грозный" Чингизу Ахмадову, который отличился прямолинейными оправданиями Ахмада Кадырова за избиение Никиты Журавеля в СИЗО. Чеченским журналистам с начала следующего года обещано повышение зарплаты на 50%, сообщил министр финансов республики Султан Тагаев.

22 ноября 2023, 03:24

22 ноября 2023, 02:25

22 ноября 2023, 01:26

  • Жители Махачкалы сочли помощь палестинцам своим долгом

    Журналист Идрис Юсупов провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку жителей Палестины. Он отметил активную реакцию горожан на плакат, заявив, что не прекратит пикет, пока все структуры республики не отреагируют на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта. Простой дагестанец может помочь палестинцам, отказавшись от покупки израильских товаров и товаров стран, которые являются его союзниками, а также собирая гуманитарную помощь и предоставляя палестинцам убежище, отметили махачкалинцы.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи