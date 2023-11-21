Власти Грузии отреагировали на протест защитников Риони

21 ноября 2023, 09:10

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Движение "Защитники ущелья Риони" продолжили акцию протеста в Тбилиси. Вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в лесу высокогорного региона Рача будет решен до конца месяца, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия в ответ на акции протеста экоактивистов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 19 ноября задержанные участники протестов были освобождены после того, как защита убедила суд сделать 10-дневный перерыв в процессе. После этого защитники ущелья Риони продолжили акцию в Тбилиси

Протестующих поддержали профсоюзы. Со словами поддержки выступил представитель Независимого профсоюза "Единство 2013" Роберт Маргишвили. "Вы защищаете свои земли. Сначала отдадут леса в Раче, потом в Аджарии и так по всей стране. Это не страна рабов, а страна героев", заявил Маргишвили в эфире телеканала Мауцкебели.

Профсоюз LABOR выразил солидарность с протестом защитников леса Рача и курьеры привезли протестующим еду, которую оплатил профсоюз.

После заседания правительства 20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил, что власти готовятся отозвать лицензию на создание охотничьего хозяйства в Раче.

"На сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы лицензия на создание охотничьего хозяйства в Раче была признана недействительной", заявил Отар Шамугия в эфире "Общественного вещателя".

Как отметил министр, Национальное агентство по охране окружающей среды инициировало административное производство о признании лицензии недействительной.

«Мы должны позволить агентству довести этот процесс до конца. Я хочу, чтобы общественность знала, что эта информация полностью предоставлена людям, которые сегодня протестуют против этого вопроса в министерстве и требуют отзыва лицензии», - сказал Отар Шамугия.

Напомним, в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

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