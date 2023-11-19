Защитники ущелья Риони продолжили акцию в Тбилиси

19 ноября 2023, 22:32

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К участникам митинга защитников ущелья Риони, который проходит перед министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, присоединились активисты, освобожденные в зале суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 19 ноября задержанные участники протестов были освобождены после того, как защита убедила суд сделать 10-дневный перерыв в процессе.

Митинг защитников лесов Рачи сегодня продолжился перед министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. К нему присоединились активисты, освобожденные в зале суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

Задержание протестующих было незаконным, их действия не выходят за рамки реализации прав на свободу слова и выражения мнений, заявил адвокат Эки Кобесашвили в эфире "Рустави 2".

Задержание активистов - это попытка запугивания, заявил один из лидеров движения "Спасение долины Риони" Варлам Голетиани.

"Вчерашний день является наглядным подтверждением того, что правительство, министерство, полиция - все они не имеют никаких аргументов... Посмотрите, насколько они были агрессивны. Протесты будут продолжаться", - сказал Голетиани в эфире телекомпании.

Напомним, в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

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