13 человек задержаны на акции протеста в Тбилиси

18 ноября 2023, 21:50

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Участники акции против передачи в аренду лесов Рачи попытались установить палатку у здания Минсельхоза в Тбилиси, что спровоцировало потасовку с силовиками. Полиция отчиталась о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Как писал "Кавказский узел", в городе Они в сентябре началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

МВД Грузии сообщило о задержании 13 участников акции протеста против отчуждения рачинских лесов у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Ведомство заявило, что несмотря на многочисленные призывы, протестующие не прислушались к законному требованию сотрудников полиции и нарушили общественный порядок, на активистов составлены административные протоколы. "Мы еще раз призываем организаторов и участников митинга подчиниться законному требованию полиции и не выходить за пределы, установленные законом о собраниях и манифестациях. Министерство внутренних дел осуществляет соответствующее правовое реагирование в рамках закона по каждому факту правонарушения", - перевел сообщение МВД корреспондент "Кавказского узла".

Акция "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи" движение "Защитники ущелья Риони" проводит у министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Тбилиси. Движение "Защитники ущелья Риони" и местные жители прибыли сегодня в Тбилиси. По данным грузинских телеканалов, один из задержанных - организатор акции Варлам Голетиани.

Ситуация обострилась после того, как протестующие попытались установить палатку перед зданием, чего не позволили правоохранители.

Как следует из видео, опубликованного Telegram-каналом Tbilisi Life, между протестующими и полицией возникло противостояние - силовики сдерживали группу активистов, которые напирали на выстроившихся в ряд полицейских.

Парламент Грузии поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые вводят запрет на установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. Оппозиция раскритиковала эти поправки, заявив, что они доказывают страхи "Грузинской мечты" потерять власть. Власти на законодательном уровне ограничивают свободу гражданского общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки и вернула его в парламент с замечаниями. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европу призвало власти Грузии не принимать поправки, которые запрещают установку палаток и других сооружений, так как они могут быть использованы против инакомыслящих и нарушают право на проведение мирных собраний.

Директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе написала на своей странице в Facebook*, что полиция не позволяет провести мирную акцию протеста "Полиция не позволяет участникам выходить к главному входу министерства и ставить палатки. Похоже, цель ареста лидеров - ослабление протеста. Полиция реально переходит все пределы! Не помню случаев, когда полиция не сопротивлялась и защищала свободу собраний протестующих. Каждый, кто осмелился протестовать, уже враг в этой стране", - перевел ее слова корреспондент "Кавказского узла"

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства заявило сегодня. что "нет никаких оснований для проведения акции протеста".

"Мы встречались в Раче, и мы отправляли в письменном виде информацию о процессе, связанном с отзывом лицензии, мы распространяли информацию в СМИ. Вопрос о признании лицензии недействительной должен быть рассмотрен в соответствующие сроки, предусмотренные законодательством. Без согласования с Национальным агентством по охране окружающей среды лицензия не может быть продана или принята. На данный момент в агентство никто не звонил. Общественность будет поэтапно оповещаться о решениях, принятых в ходе административного производства", - говорится в сообщении ведомства, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

По данным Национального агентства по охране окружающей среды, компания Хидашели "H. G. Capra Caucasica" не выполнила ни одно из условий, предусмотренных в полученной лицензии на организацию охотничьих хозяйств в лесах Рачи.

В связи с этим ведомство начало "административное производство для определения статуса лицензионных обязательств и соответствующих правовых последствий для лицензиата“, сообщило 16 ноября издание Publika.

Бизнесмен Давид Хидашели 16 ноября заявил, что "не хочет опорочить свое имя" и отказался от бизнеса по разведению дичи и организации охоты в горах Грузии. Хидашели отметил, что выставил на продажу и охотничью лицензию, и компанию "Рачинские леса" "во избежание недоразумений", сообщило 16 ноября агентство "Новости Грузия".

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