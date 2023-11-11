ОБСЕ раскритиковала поправки в закон о собраниях Грузии

11 ноября 2023, 04:52

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Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европу призвало власти Грузии не принимать поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений, так как они могут быть использованы против инакомыслящих и нарушают право на проведение мирных собраний.

Как писал "Кавказский узел", комитет парламента Грузии по защите прав человека поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые вводят запрет на установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. Оппозиция раскритиковала эти поправки, заявив, что они доказывают страхи "Грузинской мечты" потерять власть. Власти на законодательном уровне ограничивают свободу гражданского общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 4 октября депутаты парламента Грузии большинством голосов в первом чтении одобрили поправки в закон о собраниях и манифестациях, а 5 октября поправки были приняты.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) 10 ноября опубликовало заключение, в котором говорится о том, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" не должны приниматься. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки и вернула его в парламент с замечаниями.

В БДИПЧ ОБСЕ обратился офис народного защитника Грузии. В ответе бюро говорится, что после консультации со специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциаций оно пришло к выводу, что под понятие "свобода мирных собраний" подпадает и проведение длительных акций и сидячих акций, при которых используются палатки.

В заключении бюро указывается, что ограничения той или иной формы собраний должны соответствовать требованиям, установленным на международном уровне. Отмечается, что законопроект не соответствует международным стандартам, в частности, основания для ограничения публичных акций довольно широки и нечетко определены, из-за чего может быть допущено их произвольное или дискриминационное использование властями.

БДИПЧ ОБСЕ указывает, что запрет на возведение временных сооружений, когда он считается неуместным, не соответствует законным целям, установленным Европейской конвенцией по правам человека и конвенциями ООН. "Предлагаемые поправки могут быть использованы для дискриминации политических инакомыслящих. В докладе также дана оценка процедуре ускоренного принятия законопроекта. Рассчитываем, что парламент Грузии примет во внимание заключение БДИПЧ ОБСЕ и в итоге откажется принимать законопроект", - прокомментировал заявление офис народного защитника Грузии на своем сайте.

Председатель фракции "Грузинская мечта" в парламенте Мамука Мдинарадзе заявил, что депутаты не спешат преодолевать вето президента на указанные поправки после того, как шансы на получение статуса кандидата в члены Евросоюза возросли. Однако он отметил также, что закон все равно будет принят для предотвращения угроз.

Напомним, что 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека.