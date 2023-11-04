Участники протестов в Раче обвинили власти в фальсификации документов

04 ноября 2023, 04:42

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На встрече с чиновниками участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу в долгосрочную аренду лесов в Раче компании HG Capra Caucasica. По их словам, власти пытаются приватизировать оставшиеся в свободном доступе для граждан природные ресурсы.

Как писал "Кавказский узел", в городе Они в сентябре началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями.

3 ноября состоялась встреча протестующих против передачи в долгосрочную аренду лесных угодий в Раче с представителем министерства сельского хозяйства. На встрече участники протестов заявили, что ни один житель региона не участвовал в обсуждении передачи леса в долгосрочную аренду. Они обвинили власти в фальсификации документов о согласии на это жителей, в связи с чем выданная лицензия должна быть отозвана, передает "Мауцкебели".

Участники акции протеста предупредили, что если из-за аренды будет поставлена под угрозу доступность жизненно важных лесных ресурсов, то им придется дать настоящий отпор.

"После большого процесса приватизации в нашей стране осталось небольшая часть доступных природных ресурсов. Сейчас фокус внимания нацелен на эти ресурсы, в основном, частными инвесторами", - приводит издание слова участницы движения "Спасение долины Риони" Мариты Муселиани.

Другая участница протестного движения Майя Иобидзе обратилась к властям с вопросом в соцсетях. "Кто вы такие в правительстве, что передаете наши земли на 49 лет. Вы сами посидите на своих креслах четыре-восемь лет, а на 49 лет отдаете наши земли иностранцу, обогащаете его и заставляете беднеть страну", - написала она.

Ранее неправительственная организации Translation International - Georgia подсчитала ущерб, который понесла Грузия из-за передачи местности в аренду. Это более двух миллионов лари (около 770 тысяч долларов). По данным НПО, в результате сделки, которая предусматривает создание частного охотничьего хозяйства, невозможно создать в Раче особо охраняемую территорию. В случае создания такой зоны государство получило бы прямой доход в размере более двух миллионов лари (около 620 тысяч долларов). НПО отметила, что в аренду фактически передано 1,4% территории страны, это земельные участки вокруг 83 сел.

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