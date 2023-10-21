Минсельхоз Грузии отреагировал на протесты в Раче

21 октября 2023, 22:30

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Лицензия на передачу лесов в Раче компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями, сообщила представитель министерства сельского хозяйства, комментируя протесты жителей региона. Участники протестов пообещали продолжать их, пока лицензия не будет отозвана.

Как писал "Кавказский узел", в городе Они в сентябре началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры.

Заместитель министра сельского хозяйства и по вопросам окружающей среды Нино Тандилашвили заявила сегодня, что лицензия на передачу лесов в Раче Хидашели может быть пересмотрена. В качестве причины министерство назвало нарушение условий лицензии компанией Хидашели. "В мае мы увидели, что лицензионные условия и обязательства не выполняются. Конечно, государство, в данном случае Департамент надзора в области охраны окружающей среды, приняли все меры в соответствии с законодательством", - перевел слова Нино Тандилашвили в эфире телекомпании "Формула" корреспондент "Кавказского узла".

По ее словам, инвестор не представил план развития территории, который обязан, не провел презентацию этого плана и его обсуждение с населением. "Ни одно из этих обязательств не было выполнено", — объясняет она.

По словам представителя министерства также совместно с местным населением и властями ведется работа над созданием особо охраняемой территории, ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на весенней сессии парламента.

Местные жители протестуют против передачи лесов. 27 сентября жители поставили палатку около мэрии Они. Несколько раз перекрывали центральную дорогу. Вчера полиция убрала палатку. За последние три недели неоднократно происходили конфликты между протестующими и представителями органов местного самоуправления, местной милицией, говорится в сюжете телекомпании.

"Полиция наказывает граждан и организаторов протеста, которые защищают леса Рача, используя закон, запрещающий протестующим ставить палатки. На самом деле закон, который недавно принял парламент Грузии на самом деле служит одной цели. Правительство реально боится социальных проблем, бедности, несправедливости, накопленных и существующих в обществе, которые однажды точно станут толчком для социального взрыва", - написал председатель профсоюза LABOR Гиоргий Диасомидзе на своей странице в Facebook*.

Депутаты парламента Грузии 5 октября в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек было задержано. Президент Грузии накануне попытки импичмента наложила вето на поправки в закон о собраниях и манифестациях.

Это проблема не только Рачи, это проблема всей страны, сказал один из протестующих "Мауцкебели". "Мы должны заботится о будущем наших детей и объединиться, чтобы такая проблема не возникла в других регионах. Нельзя действовать против воли людей. Все должны стоять здесь, пока проблема не решится", - заявил он.

Участник акции протеста, шахтер из Чиатура, заявил, что шахтеры намерены "до конца поддерживать рачинцев".

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