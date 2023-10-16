Город Они. Фото: Yasuhiro Kojima. https://ru.wikipedia.org

16 октября 2023, 22:04

Жители Грузии вышли на акцию против сдачи лесов в аренду

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В городе Они проходит акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. Сегодня к протестам присоединились шахтеры из Чиатуры.

В Раче,  городе Они проходит акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий в регионе Рача компании HG Capra Caucasica, принадлежащей бизнесмену Давиду Хидашели.

Участники акции, которая продолжается с 27 сентября, неоднократно просили встречи с государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Папуной Маргвелидзе, однако безрезультатно.   Губернатор и другие чиновники избегают встреч с населением. В настоящее время  протестующие требуют  назвать им дату встречи с чиновниками, принимающими решения по этому вопросу, сообщило "Мауцкебели". 

Сегодня к акции протеста, организованной движением "В защиту Риони" и его лидером Варламом Голетиани присоединились шахтеры из Чиатура. "До тех пор пока эта проблема не будет решена так, как того желают жители Рачи,  пока она не будет решена в вашу пользу, до тех пор мы будем стоять здесь. Никогда мы не опустим руки и мы не оставим вас одних", — обратилась к местным жителям прибывшие из Чиатура шахтеры, приводятся в публикации слова шахтеров.

Как писал "Кавказский узел", с конца 2020 года проходили акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Их участники выдвинули четыре основных требования: отменить контракт с турецкой компанией "Энка", отменить постановление правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отменить разрешение на строительство и отставку министра экономики. 12 июня состоялись переговоры противников строительства Намахванской ГЭС на реке Риони и представителей правительства Грузии, по их итогам чиновники пообещали изучить риски, связанные с ГЭС. Стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони, власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати в связи с протестами против строительства Намахванской ГЭС. 22 сентября компания "Энка" уведомила о расторжении контракта на строительство ГЭС.

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Примечание:

"Сельчане помешали строительству ГЭС на реке Лопота", "Жители села в Грузии выступили против добычи руды", "Жители Телави выступили против строительства ГЭС на реке Лопота"

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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