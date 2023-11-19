Освобождены задержанные участники акции протеста в Тбилиси

19 ноября 2023, 20:33

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Задержанные в Тбилиси участники протестов против передачи в аренду лесов Рачи освобождены после того, как защита убедила суд сделать 10-дневный перерыв в процессе.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Задержанных 18 ноября на акции у министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, в том числе одного из лидеров движения за спасение Рионского ущелья Варлама Голетиани, освободили в зале суда, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

По словам адвоката задержанных Эки Кобесашвили, суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес процесс на 12.00 (11.00 мск) 29 ноября. "На сегодняшнем суде защита просила отложить процесс, поскольку необходимо найти доказательства и спланировать стратегию защиты", - сказала она, добавив, что суд поручил силовикам предоставить видеодоказательства.

Освобожденный Варлам Голетиани заявил, что никаких нарушений со стороны участников протеста не было, и они "всегда действуют в рамках закона". "Протест продолжится, мы вернемся на место протеста. […] Это наше законное право разбить палатку, это прямо написано в законе, никто не имеет права это запрещать", - приводит его слова издание.

Напомним, сегодня участники акции протеста установили палатку у входа на территорию Минсельхоза Грузии и заявили, что будут продолжать протест до выполнения их требований.

В сентябре в городе Они прошла акция протеста с требованием отменить передачу лесных угодий в долгосрочную аренду компании HG Capra Caucasica. Министерство сельского хозяйства 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании может быть пересмотрена, так как HG Capra Caucasica не обсудила план развития территории с местными жителями.

4 ноября на встрече с чиновниками участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду.

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