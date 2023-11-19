Участники протестов установили палатку около здания Минсельхоза Грузии

19 ноября 2023, 16:42

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Участники акции протеста против передачи в аренду лесов Рачи установили палатку у входа на территорию Минсельхоза Грузии и заявили, что будут продолжать протест до выполнения их требований.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию "Отменить лицензию на передачу лесов Рачи". Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам. МВД сообщило о задержании 13 человек за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Участники акции протеста установили палатку за пределами двора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Протестующие пояснили, что, поскольку силовики не разрешили им войти во двор здания, они вынуждены поставить палатку снаружи.

Перед этим участники акции хотели пройти во двор министерства, чтобы поставить там палатку, но полиция не разрешила им это сделать, сообщает сегодня "Грузия Online".

По словам одного из организаторов акции Кахи Асатиани, протестующие намерены находиться у министерства до тех пор, пока их требования не будут полностью выполнены.

"Требование остается неизменным. Оно подразумевает отмену лицензии, которая была выдана с нарушением закона, и не были учтены интересы населения. Мы продолжаем здесь протестовать... Мы останемся здесь до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", - приводит сегодня слова Асатиани "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в сентябре в городе Они прошла акция протеста с требованием отменить передачу лесных угодий в долгосрочную аренду компании HG Capra Caucasica. Министерство сельского хозяйства 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании может быть пересмотрена, так как HG Capra Caucasica не обсудила план развития территории с местными жителями.

4 ноября на встрече с чиновниками участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду.

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