Страсбургский суд. Фото: https://espch.site/

23 ноября 2023, 20:39

Страсбургский суд признал нарушение прав активиста из Георгиевска

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Власти России нарушили права жителя Георгиевска Михаила Пиденко, оштрафованного за дискредитацию армии, на справедливый суд, свободу самовыражения и апелляцию, постановил сегодня Европейский суд по правам человека, назначив Пиденко компенсацию в пять тысяч евро, хотя Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Георгиевский горсуд назначил Михаилу Пиденко двое суток ареста по статье о неповиновении полиции. Его друзья связали преследование активиста с его пацифистской деятельностью. После того, как Михаил Пиденко отбыл административный арест, полицейские встретили его у изолятора и доставили в отделение, где потребовали подписать протокол по статье о дискредитации вооруженных сил из-за публикаций в Instagram*. По этой статье суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав МИхаила Пиденко.  и назначил ему компенсацию в пять тысяч евро, сообщило сегодня  правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки по делу "Савельев и другие против России",  в рамках которого было вынесено решение по жалобе Михаила Пиденко, Россия нарушила право активиста на справедливый суд, свободу самовыражения и право на апелляцию (задержанный отбыл арест до решения апелляционной инстанции).

Суд указал, что не предоставлено доказательств того, что протокол об административном правонарушении нельзя было составить на месте, без задержания активиста.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил в тот же день, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Шесть дел жительницы Ставрополья о дискредитации армии вновь поступили в суд", "Фото в соцсети обернулось штрафом за дискредитацию армии для жителя Ставрополя", "Житель Ставрополя признан виновным в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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