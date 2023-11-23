Ветераны силовых структур прокомментировали вооруженный инцидент в Ингушетии

23 ноября 2023, 13:24

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Обстоятельства задержания предполагаемого сообщника боевиков в Сунже и ранение силовика в завязавшейся перестрелке вызывают вопросы об уровне подготовки ингушских силовиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" ветераны силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", человек по фамилии Ганиев, убитый силовиками в Сунже, подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле, сообщили 22 ноября источники. По их данным, в перестрелке был ранен сотрудник СОБР, а задержание не было спецоперацией. "Это не было спецоперацией, а было обычное задержание, но он [убитый силовиками] начал стрелять", - сказал один из источников. ФСБ подтвердила, что в перестрелке убит 33-летний житель Ингушетии по фамилии Ганиев, который отверг предложение сдаться, а один из силовиков ранен.

Гуражев и Оздоев находятся в розыске после того, как 28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Всего в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми, остальным разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. 7 апреля один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались лишь двое: Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о разыскиваемых.

Ингушские силовики могли проявить беспечность с учетом того, что задерживали земляка, предоположил полковник МВД в отставке Амир Колов. "По моему мнению, в данном случае ранения силовика в Ингушетии сыграл роль тот фактор, что сотрудники из Ингушетии имели некоторые сведения о психофизиологических качествах задерживаемого лица и поэтому предполагали, что ингуш по национальности не станет причинять вред своим сородичам в силу обычаев кровной мести или возможной вспышки межродовой вражды при причинении вреда представителю ингушской национальности. В связи с чем ингушские силовики могли проявить беспечность при осуществлении комплекса оперативных мероприятий при задержании", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для оценки уровня готовности ингушских силовиков к вооружённым противостояниям необходим тщательный анализ. "Если стоит вопрос определения уровня профессиональной подготовки правоохранительных подразделений, то здесь необходимо провести анализ и оценку деятельности силовиков за определенный период времени и по ряду подобных случаев. Единичные случаи ранения или убийства сотрудников, которые участвовали в спецоперации по задержанию преступников, не являются статистическим показателем уровня профессиональной подготовки силовиков", - подчеркнул Амир Колов.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров согласен с мнением, что для оценки профессиональных качеств ингушских силовиков обязательно нужен детальный анализ их действий.

В марте и апреле ингушские силовики дважды упустили предполагаемых участников нападения на пост ДПС, это говорит об их неподготовленности и просчетах на фоне спада активности подполья в Ингушетии, указали тогда Амир Колов и Сергей Гончаров. Подробности этой серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

"Я не могу согласиться с мнением, что силовики в Ингушетии намного ниже уровнем, чем в других регионах России или в Москве. Я еще не видел такого боевика или их сообщника, которые бы после стольких нападений на силовиков и побегов - то есть, как говорится, имеют преступные заслуги - сдались бы без боя и вышли бы с поднятыми руками. Такого не было и не будет. Их подготовка и то, что они натворили, говорит о том, что они никогда сдаваться не будут. Нужно знать, как именно все было, нужно проанализировать ситуацию, но эту информацию вряд ли мы получим", - сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Гончаров сомневается в том, что силовики готовились к задержанию и при этом не допускали возможность перестрелки. "Этой информации я не доверяю. При каждом задержании есть возможность побега, сопротивления, и все силовики это учитывают. Мы не знаем, что именно там произошло, поэтому говорю, что нужны детали задержания. Как вы знаете, в бою погибают или получают ранения не только боевики, но и силовики, которые хотят захватить боевиков. Это работа силовиков, и в этом я ничего удивительного не вижу. Повторяю, что говорить о том, что у ингушских спецназовцев пониженный уровень, категорически неправильно", - подчеркнул он.

Бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед Шамилов указал на общую тенденцию снижения профессионального уровня силовиков. "Уровень профессионализма наших силовиков в целом снизился. И это по всей стране, а не только в Ингушетии. Этот случай доказывает, что есть системная проблема в силовых структурах. На службу принимаются люди, которые больше никуда не могут поступить. С ними не ведется должная работа, они плохо учатся, но из-за нехватки людей все равно их берут на службу. Вот эта политика впоследствии приводит к тому, что силовики могут потерять бдительность при таких задержаниях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сообщники боевиков, как правило, вооружены и представляют опасность. "Особенно, когда они знают, что их ждет после задержания. Поэтому надо было быть готовым к перестрелке и действовать иначе, чтобы избежать ранения силовиков. Вот здесь и дает о себе знать проблема подготовки, о которой я говорил. Не ведется должная работа для подготовки силовиков. Простое задержание может закончиться перестрелкой, к чему надо быть готовым каждую секунду", - отметил Магомед Шамилов.

Напомним, перестрелка с силовиками в Сунже стала первой за семь месяцев после аналогичного инцидента в селе Зязиков-Юрт. При этом потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена и в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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