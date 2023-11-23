Военный в суде, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

23 ноября 2023, 09:22

Офицер из Дагестана осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приговорил Мурада Аскерова к условному сроку, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. В сентябре суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военный суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно старшего лейтенанта из Хасавюрта, командира мотострелкового взвода Мурада Аскерова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации, сообщила 22 ноября "Медиазона"*.

Согласно карточке дела на сайте 253-го гарнизонного военного суда, контрактник Мурад Аскеров признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации"; предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). По данным суда, с 29 апреля по 6 июня Мурад Аскеров "с целью временно уклониться от прохождения военной службы" и без уважительных причин "находился вне сферы воинских правоотношений в г. Москве и Московской области, а также в Республике Дагестан".

"Подсудимый Аскеров виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал полностью, раскаялся в содеянном... При этом он также пояснил, что […] находился в плену при участии в СВО, после чего долго восстанавливал моральное состояние. Уклонение от прохождения военной службы было вызвано необходимостью оформления развода, а также желанием повидать детей", - говорится в тексте приговора, размещенном на сайте суда.

При вынесении приговора суд учел, что у Аскерова есть на иждивении несовершеннолетний ребенок, что военнослужащий находился в плену и выразил желание снова отправиться в зону военной операции, указано в тексте приговора.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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