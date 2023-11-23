Политологи в Ереване сочли приоритетом мирного договора судьбу карабахских армян

23 ноября 2023, 04:22

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Ереван не пойдет на подписание мирного договора, если в нем не будет пункта о возвращении в Карабах армянского населения, считает политолог Армен Варданян. Вопрос возвращения карабахских армян на родину уже не обсуждается в проекте договора о мире, хотя ранее Ереван на нем настаивал, указали политобозреватель Акоп Бадалян и политический аналитик Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора.

Возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи, комментируя решение Международного суда ООН. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен урегулировать политические вопросы и предотвратить возобновление конфликта, а гуманитарные вопросы, включая возвращение беженцев, будут решаться вне мирного договора, полагают аналитики в Баку.

В мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должен быть пункт о возвращении карабахских армян в родные места и механизмах, которые гарантируют им безопасность, заявил в комментарии «Кавказскому узлу» политолог Армен Варданян.

По его мнению, без этих условий армянские власти не пойдут на подписание мирного договора. «Азербайджан – диктаторская страна, где ущемляются права человека, не говоря уже о правах нацменьшинств. Механизмы позволят гарантировать безопасность армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Одним из механизмов может стать миротворческий контингент под мандатом ООН», - сказал он.

Возвращение карабахских армян на свою родину представляет для Армении национальный интерес, добавил политолог. «Нужно сохранить Арцах армянским, каким он был на протяжении всей своей истории. Азербайджан выступает против механизмов гарантии безопасности, так как опасается, что рано или поздно армяне Арцаха поднимут вопрос о праве на самоопределение. Азербайджан пошел на этническую чистку, чтобы закрыть этот вопрос, как был закрыт в свое время вопрос армянского Нахиджевана», - пояснил Варданян.

Политический аналитик Армен Ованнисян также считает, что вопрос возвращения карабахских армян на родину должен быть учтен при заключении мирного договора с Азербайджаном. Вместе с тем он полагает, что власти Армении не готовы твердо на этом настаивать.

«Еще год назад стороны обсуждали вопросы международных гарантий безопасности, при этом обсуждался также вопрос возвращения азербайджанцев в Армению. Этот вариант армянские власти и сам Пашинян презентовали. Но теперь Азербайджан настаивает, что мирный договор должен содержать делимитацию и демаркацию границы и открытие коммуникаций. Говорить о возвращении армян Арцаха – (означает для Баку) признать этническую чистку, которую осуществил Азербайджан», - заявил он «Кавказскому узлу».

Механизмы гарантий безопасности – отдельный кейс, над которым работают США и Евросоюз, добавил Ованнисян. «Армения давно не продвигает это требование, и правящая сила не была бы против, если этот вопрос окончательно вышел бы из армянской повестки», - считает политолог.

Армянские власти хотели бы, чтобы беженцы из Карабаха остались в Армении, но в то же время они опасаются, что эти люди станут протестным электоратом, получив политические права, предположил он.

Политический обозреватель Акоп Бадалян также отметил, что в вопрос возвращения карабахских армян домой не обсуждается в проекте мирного договора. «Судя по официальных высказываниям армянских властей, такого пункта нет в договоре. Власти отказались от этого принципиального пункта, которого придерживались прежде. И если прежде на разном уровне заявляли, что без механизмов гарантий не будет мирного договора, то сегодня об этом уже нет и речи. Хотя этот вопрос должен стать краеугольным на фоне этнической чистки армян в Арцахе», - заявил он «Кавказскому узлу».

В Армении сложилось искаженное представление, что если настаивать на возвращении в свои дома карабахских армян, Азербайджан выдвинет зеркальное требование о возвращении азербайджанцев в Армению, добавил Бадалян.

«Если Армения по этой причине избегает обсуждения механизмов гарантий безопасности, это не означает, что Азербайджан снимет с повестки свое требование. Азербайджан заявит о готовности обеспечить безопасность арцахских армян как своих граждан, выдвинув в то же время требование о возвращении азербайджанцев в Армению. И неважно, есть у Баку на это правовые основания или нет», - подчеркнул политобозреватель, отметив, что в ходе длительного конфликта вокруг Нагорного Карабаха перемещение азербайджанцев не имело насильственного характера, в отличие от перемещения армян.

По его мнению, карабахские армяне не согласятся вернуться в свои дома в качестве граждан Азербайджана. «Вряд ли найдется кто-то, кто (будет уверен в своей) безопасности в условиях отсутствия автономии, без собственной армии и полиции. Для показухи, может быть, и найдут человек сто, заинтересуют их финансово. Хотя, я думаю, что Азербайджану и этого не надо. Баку ограничится заявлениями о готовности обеспечить безопасность, не более», - считает политический обозреватель.

В то же Бадалян полагает, что и армянские власти не хотят брать на себя полную ответственность за судьбу армян Карабаха. «Этой логики в вопросе Арцаха армянские власти придерживаются уже давно, по субъективным и объективным причинам. Власти считают, что этот вопрос усложняет решение вопросов безопасности Армении», - заключил аналитик.

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