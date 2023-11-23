Полиция ужесточила ограничения для протестующих защитников Риони

23 ноября 2023, 02:24

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Участники круглосуточной акции протеста против передачи лесов Рачи в аренду пытались установить генератор для обогрева у здания Минэкологии Грузии в Тбилиси, однако полиция не позволила им этого сделать. Власти все жестче ограничивает свободу собраний, заявила "Ассоциация молодых юристов".

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию протеста. Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, 19 ноября они были освобождены. 20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца, однако 21 ноября запланированная защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась.

Активисты, которые круглосуточно находятся у здания Минэкологии Грузии, пытались установить генератор для обогрева в холодные ночные часы, однако силовики запретили им это без объяснений, заявил лидер движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани.

"Пока граждане пытались включить генератор, чтобы справиться с холодом, появились десятки полицейских и, без всякого объяснения запретили им устанавливать генератор", - сообщил он журналистам, отметив, что использование на митингах генераторов никогда прежде не было проблемой.

Активист также напомнил, что ранее протестующим запретили устанавливать палатку во дворе министерства, но демонстранты все же поставили ее на тротуаре около дороги. Участники акции протеста обратились к МВД с требованием объяснить не применявшиеся ранее ограничения нормами грузинских законов.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" констатировала в связи с произошедшим, что "государство все больше ограничивает свободу собраний". "Во время продолжающихся протестов полицейскими должна была быть предоставлена возможность установить палатку для протестующих. Законодательство Грузии, практика конституционных судов и судов общей юрисдикции защищает право на установку палатки как территории, охраняемой свободой собраний", - говорится в заявлении организации.

Активисты призвали МВД соблюдать требования, установленные Конституцией Грузии и законом «О собраниях и манифестациях», разрешив демонстрантам продолжить мирные протесты. Кроме того, они потребовали воздержаться от незаконного вмешательства в деятельность журналистов. Также они обратились в Специальную следственную службу с просьбой расследовать факты такого вмешательство в работу медиа.

Неправительственная организация "Центр социальной солидарности" 22 ноября заявила, что невозможно создать "Национальный парк Рача", о котором говорят власти, не отменив лицензию об аренде для создания охотничьего хозяйства. Основные лесные массивы, сельхозугодья, пастбища и реки Рачи находятся на территории, управляемой, согласно этой лицензии, компанией HG Capra Caucasica.

"Решение о выдаче лицензии было принято тайно, без информирования и согласия населения. Почти весь регион, с огромными лесами, полезными почвами и водными ресурсами, передан одному частному лицу, при этом местные жители полностью ограничены в доступе к лесам и среде обитания", - говорится в заявлении на сайте организации. Также "Центр социальной солидарности" отмечает, что территория, переданная компании, включает районы близ границы, что "представляет прямую угрозу национальной безопасности".

"Кавказский узел" писал, что в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать природные ресурсы, пока еще оставшиеся в свободном доступе для граждан.

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