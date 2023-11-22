Апелляционный суд утвердил наказание Михаилу Музраеву

22 ноября 2023, 19:56

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Суд при рассмотрении апелляции бывшего главы управления Следкома по Волгоградской области Михаила Музраева нашел нарушения законодательства, но 20-летний срок Музраеву по делу о теракте оставлен в силе.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что Михаил Музраев подал апелляционную жалобу на приговор. Кроме того, приговор также обжаловали адвокаты предпринимателя Владимира Зубкова, осужденного по тому же делу. Апелляционный военный суд в подмосковном городе Власиха засекретил процесс.

22 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего главу управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Второй подсудимый, волгоградский предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в теракте. Оба подсудимых отказались признать вину.

Апелляционный военный суд закончил рассмотрение жалобы на приговор генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, обвиненному в терроризме за организацию поджога дома губернатора Андрея Бочарова.

Как следует из карточки дела, апелляционная инстанция изменила приговор Михаилу Музраеву в связи с неправильным примененим уголовного законодательства и нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, при этом квалификация дела не изменилась.

Изменения приговора были несущественными, заявили агентству "Высота 102" в апелляционном военном суде. "Сроки и квалификация не изменились. Изменения коснулись по сути дальнейшей судьбы вещественных доказательств", - пояснили в суде.

Также в карточке дела указано, что приговор Владимиру Зубкову оставлен в силе.

Напомним, дело Михаила Музраева и Владимира Зубкова рассматривалось в суде с августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение в поджоге дома губернатора, заявив, что поддерживал политику главы региона, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил Андрей Бочаров. В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

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